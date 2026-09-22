Madres Buscadoras localizan restos humanos en carretera 26 de Hermosillo

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y Jalisco localizaron restos humanos en un predio ubicado sobre la carretera 26, a la altura del kilómetro 26, en Hermosillo, Sonora, informó la presidenta del colectivo, Ceci Flores, a través de sus redes sociales.

Madres buscadoras | Hallazgo (Cortesía)

De acuerdo con el comunicado difundido por Flores, el hallazgo ocurrió luego de que las buscadoras recibieran una llamada anónima que alertó sobre la posible presencia de restos humanos en la zona.

El colectivo señaló que durante la búsqueda fueron localizados restos óseos y una osamenta humana, además de prendas de vestir, en un terreno en estado de abandono. El sitio fue posteriormente atendido por autoridades de seguridad, quienes realizaron labores para la recolección de los indicios.

Madres buscadoras | Hallazgo (Cortesía)

En su mensaje, las integrantes de Madres Buscadoras de Sonora y Jalisco destacaron que continuarán con las labores de búsqueda pese a las condiciones climáticas de la región y agradecieron a las personas que proporcionan información de manera anónima para ubicar posibles puntos de búsqueda.

“Seguimos luchando incansablemente por el derecho de nuestros desaparecidos que como humanos deben de ser buscados y no descansaremos hasta encontrarlos”, señaló el colectivo.

Madres buscadoras | Hallazgo (Cortesía)

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente la identidad de los restos localizados. Por ello, el colectivo hizo un llamado a familiares de personas desaparecidas para realizarse pruebas de ADN y aportar sus datos a las bases de información que permitan realizar posibles coincidencias.

Madres buscadoras | Hallazgo (Cortesía)

Ceci Flores indicó que las labores de búsqueda continuarán en la zona como parte de los trabajos que realizan las madres para localizar a personas desaparecidas.