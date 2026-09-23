Suspenden clases SEJ y UdeG en regiones costeras debido a huracán

Planteles escolares y universitarios suspendieron actividades por el huracán Polo

Como medida preventiva por el Huracán Polo “y con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa”, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (SEJ), decidió suspender clases presenciales en todos los niveles educativos a cargo de la dependencia, desde este miércoles 23 de septiembre.

La SEJ precisó que las escuelas bajo dicha medida están ubicadas en los siguientes 33 municipios:

Pihuamo, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Tonila, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Chiquilistlán, Cuautla, Ejutla, Unión de Tula, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

La medida -indicó la dependencia educativa- permanecerá vigente hasta el viernes 25 de septiembre o hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y no representen un riesgo para la población.

La SEJ indicó que exhorta a la comunidad educativa de dichas zonas, a permanecer en resguardo en lugares cerrados y seguros durante las tormentas, suspender actividades recreativas, reforzar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atenta a las recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

UDEG IGUAL SUSPENDE ACTIVIDADES

la Universidad de Guadalajara (UdeG) informó por su parte que también suspenderá las actividades académicas, administrativas y presenciales en sus planteles ubicados en varios municipios de las regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Costa Sur y Sur de la entidad.

La casa de estudios explicó que lo anterior se debe a la presencia del huracán Polo y que la suspensión se mantendrá miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre, con el propósito de salvaguardar a la comunidad universitaria, conformada por estudiantes, trabajadores y sus familias.

Los municipios donde se encuentran los planteles de la UdeG y otros de influencia son: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Guachinango, Juchitlán, La Huerta, Mascota, Mixtlán, Pihuamo, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tolimán, Tomatlán, Tonaya, Tonila, Tuxcacuesco, Tuxpan, Unión de Tula, Villa Purificación y Zapotitlán de Vadillo.

Los planteles en los que serán suspendidas las actividades son:

Centro Universitario de la Costa (CUCosta) en sus distintas sedes en Puerto Vallarta y Tomatlán.

Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), en sus distintas sedes en Autlán de Navarro y Cihuatlán.

Escuela Preparatoria Regional de Autlán.

Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo.

Escuela Preparatoria Regional de Cihuatlán.

Escuela Preparatoria Regional de El Grullo.

Escuela Preparatoria Regional de Puerto Vallarta.

Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán.

Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan.

Escuela Preparatoria Regional de Unión de Tula.

Módulo Atenguillo “Mtro. José Alfredo Peña Ramos”.

Módulo Ayotitlán.

Módulo Ayutla.

Módulo Chacala.

Módulo Chiquilistlán.

Módulo Copala.

Módulo Cuautitlán de García Barragán.

Módulo Cuzalapa.

Módulo Ejutla.

Módulo El Chante.

Módulo El Limón.

Módulo El Tuito.

Módulo “Hermenegildo Galeana”.

Módulo Ixtapa.

Módulo Juchitlán.

Módulo La Huerta.

Módulo Mascota.

Módulo Miguel Hidalgo.

Módulo Morelos.

Módulo Pihuamo.

Módulo Pino Suárez.

Módulo San Patricio Melaque.

Módulo Soyatlán del Oro.

Módulo Talpa de Allende.

Módulo Tecomates.

Módulo Telcruz.

Módulo Tenamaxtlán.

Módulo Tequesquitlán.

Módulo Tolimán.

Módulo Tomatlán.

Módulo Tonaya.

Módulo Tonila.

Módulo Tuxcacuesco.

Módulo Villa Purificación.

Módulo Zapotitlán de Vadillo.

Agregó la casa de estudios que también se suma el Centro Universitario de los Valles (CUValles), en Ameca, que suspenderá actividades miércoles 23 y jueves 24, por lo pronto.

La UdeG indicó que exhorta a la sociedad jalisciense a mantenerse informada en todo momento a través de los canales oficiales de las autoridades gubernamentales y de esta institución, sobre el desarrollo del suceso meteorológico durante los próximos días.

HURACÁN PIERDE FUERZA

El huracán Polo redujo su intensidad a 4, después de que el martes se había elevado a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Sin embargo, el pronóstico es que seguirá provocando lluvias intensas, vientos fuertes y olas elevadas en zonas costeras de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero y Oaxaca.