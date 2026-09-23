Anuncia Vero Delgadillo intervención integral del Parque El Retiro

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció una intervención integral en el Parque El Retiro, con una inversión de 12 millones 500 mil pesos, que contempla acciones de accesibilidad, seguridad, movilidad, iluminación, reforestación y rehabilitación del espacio público.

Durante el Martes Comunitario, la alcaldesa informó que el proyecto incluye la renivelación de la plazoleta para garantizar la accesibilidad universal, la ampliación de áreas comunes, la rehabilitación de la fuente y la atención de las esculturas existentes.

También se construirán cruceros seguros en los cruces del parque con las calles Juan José Baz, Alameda y Juan Álvarez, además de incorporar iluminación con sentido peatonal, reforestación y nuevas áreas lúdicas para las familias.

“Esto nos va a ayudar a tener este espacio en mejores condiciones”, señaló Delgadillo.

La intervención también contempla trabajos fuera del parque. La presidenta municipal informó que se atenderán los puntos con mayor deterioro en banquetas y vialidades de la colonia, además de realizar labores de bacheo.

“Esta intervención, que para nosotros es importante (...) viene acompañada de un bacheo y vamos a arreglar las banquetas más críticas”, afirmó.

Como parte de los acuerdos establecidos con vecinos durante la jornada, el Gobierno de Guadalajara revisará las fallas en luminarias y los puntos donde el arbolado afecta la iluminación de las calles. También se realizará un estudio de velocidad, así como trabajos de balizamiento y señalética en el entorno de la escuela El Zalate, con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos.

En materia de seguridad, se reforzará el patrullaje y se fortalecerá el chat de seguridad de la colonia. Además, se llevará a cabo una reunión vecinal con la Comisaría de Guadalajara en la explanada del Monumento a la Madre.

Respecto a la movilidad, las áreas de Movilidad y la Comisaría realizarán un operativo para atender conductas relacionadas con motocicletas y se pondrá en marcha una estrategia para retirar vehículos abandonados de la vía pública.

La atención de la colonia también incluirá el seguimiento a reportes de agua en coordinación con el SIAPA, así como la intervención del arbolado considerado crítico durante el recorrido.

De acuerdo con el Gobierno de Guadalajara, la renovación del Parque El Retiro y las acciones complementarias de bacheo y rehabilitación de banquetas buscan mejorar las condiciones de accesibilidad, movilidad, seguridad y convivencia en la zona, a partir de las necesidades planteadas por los habitantes durante el Martes Comunitario.