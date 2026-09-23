Realizará IJCF toma de muestras de ADN a familias de personas desaparecidas en Jalostotitlán

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizará una jornada de toma de muestras de ADN y entrevistas contextuales para familias de personas desaparecidas en la región Altos Sur de Jalisco.

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses . Brigadas de Atención a Familias de Personas Desaparecidas. (Cortesía)

La Brigada Forense estará el viernes 25 y sábado 26 de septiembre, de 09:00 a 17:00 horas, en la Casa de la Cultura de Jalostotitlán, ubicada en Calle Allende número 28, en la colonia Centro.

Aunque la sede estará en Jalostotitlán, el IJCF informó que podrán acudir familias de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo.

El instituto recomendó solicitar una cita para facilitar la atención, mediante mensaje de WhatsApp o llamada telefónica al 33-1411-2215, de lunes a sábado, entre las 08:00 y las 20:00 horas.

Para recibir el servicio será necesario presentar una identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de niñas, niños y adolescentes, deberán presentar su CURP. El IJCF aclaró que no es necesario acudir en ayunas para la toma de la muestra y que todos los servicios son gratuitos.

Además, no es requisito haber presentado una denuncia por desaparición para acceder a la atención de la Brigada Forense.

La toma de muestras busca obtener perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas, preferentemente madres, padres, hijas o hijos, para realizar comparaciones con la base de datos de perfiles genéticos de Personas Fallecidas Sin Identificar.

Durante la jornada también se realizarán entrevistas contextuales para recopilar información sobre la desaparición y características particulares de las personas buscadas, como estatura, cicatrices, tatuajes, prótesis, piezas dentales y otros rasgos distintivos.

Con estas jornadas, el IJCF busca incorporar información genética y contextual que contribuya a los procesos de identificación de personas fallecidas sin identificar y a la búsqueda de personas desaparecidas.