Reportan presunta plaga de mosquitos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara registra nuevamente reportes sobre una presencia considerable de mosquitos, situación que, de acuerdo con testimonios de usuarios, afecta distintas áreas de la terminal e incluso los camiones utilizados para trasladar a pasajeros entre los aviones y el aeropuerto.

Lesiones por un mosquito en el Aeropuerto de Guadalajara (Testimonio)

Según los testimonios, los vehículos pueden encontrarse atestados de mosquitos, por lo que los pasajeros deben intentar ahuyentarlos durante los traslados.

Una joven usuaria señaló que sufrió una fuerte reacción alérgica a consecuencia de las picaduras de estos insectos, aunque no se precisó si recibió atención médica ni si existe un diagnóstico que vincule directamente la reacción con las picaduras.

La presencia de mosquitos en las instalaciones del aeropuerto ya había sido señalada años atrás, durante la administración estatal de Enrique Alfaro, y los nuevos reportes vuelven a colocar el problema sobre la mesa durante la actual administración de Pablo Lemus.

Hasta el momento, los testimonios referidos no permiten establecer el origen de la presencia de mosquitos ni determinar si existe un problema sanitario en las instalaciones. Tampoco se cuenta, con la información disponible, con un pronunciamiento de las autoridades aeroportuarias sobre las medidas implementadas para atender la situación.