Lemus destaca presencia internacional de Tajín y generación de empleos

El gobernador Pablo Lemus Navarro, destacó la presencia internacional de la empresa Tajín, tras realizar un recorrido por su planta de producción en la entidad, donde resaltó la capacidad productiva, tecnológica y laboral de la industria jalisciense.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario estatal señaló que los productos de Tajín, empresa originaria de Jalisco, actualmente tienen presencia en más de 70 países, lo que, afirmó, refleja el alcance internacional de productos elaborados en el estado.

Lemus Navarro destacó que detrás de cada producto se encuentra el trabajo de personal jalisciense, así como procesos tecnológicos y capacidades productivas desarrolladas en la entidad.

De acuerdo con el gobernador, la compañía genera más de 7 mil empleos, contribuyendo a la actividad económica de las familias y al desarrollo productivo de Jalisco.

Durante su visita, el mandatario presentó a Tajín como un ejemplo de empresa jalisciense con presencia global y sostuvo que este tipo de compañías permiten proyectar productos y parte de la identidad del estado hacia mercados internacionales.

El Gobierno de Jalisco señaló que el fortalecimiento de empresas con capacidad exportadora forma parte de las acciones encaminadas a impulsar la actividad económica y generar oportunidades laborales en la entidad.