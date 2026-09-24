Instituto Nuevo Amanecer recibe nuevo equipo de serigrafía donado por Cemex

El instituto Nuevo Amanecer recibió un equipo de serigrafía con el cual podrá fortalecer sus programas y talleres de capacitación de personas con discapacidad, quienes trabajan con ellos en Monterrey desde hace casi medio siglo.

El Instituto brinda atención integral a niñas, niños y jóvenes con parálisis cerebral y otras condiciones neurológicas, y cada año 500 familias en promedio son beneficiadas por sus servicios.

Cemex fue el encargado de llevar este nuevo equipo bajo el compromiso que mantiene con la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.

Dicho equipo, que anteriormente era utilizado por la compañía de materiales para la construcción, fue entregado para que el Instituto Nuevo Amanecer pueda evaluar su aprovechamiento dentro de sus programas y actividades.

Durante esta iniciativa de colaboración participaron Fernando Méndez, Vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex México, Francisco Noriega, Director de Planeación y Compensaciones de la misma compañía y Presidente de Movimiento Congruencia.

Ellos y su equipo, gestionaron la identificación, liberación, traslado y entrega del equipo al personal especializado dirigido por Marco Antonio Amaya Díaz, Director del Instituto Nuevo Amanecer.

Con acciones como esta, a 120 años de su creación, Cemex continúa demostrando que el aprovechamiento responsable de recursos puede generar valor social y fortalecer a organizaciones que impulsan la inclusión.