Motociclista feminicida trató de fingir asalto

La coartada de Eduardo Issac “N”, presunto feminicida de la universitaria Karla Margarita Pérez, no funcionó. Su estrategia de defensa se basó en decir que cuando trasladaba en motocicleta a la estudiante, dos individuos lo despojaron del vehículo y se llevaron a la pasajera, pero no justificó por qué no acudió ante el Ministerio Público a denunciar y por qué fue él, quien luego vendió el teléfono celular de la víctima.

En la audiencia de vinculación a proceso realizada en los juzgados de Puente Grande, se presentó el testimonio de un familiar cercano del acusado que trató de reforzar la coartada, pero las contradicciones hicieron que el argumento de defensa se derrumbara.

“Se desestima toda la coartada que él está mencionando en el sentido de que lo robaron dos sujetos, y pues curiosamente va y vende los objetos, el teléfono de esta joven”, indicó en la rueda de prensa de los jueves el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Al final de la audiencia de vinculación, el juez que conoce del caso dictó dos años de prisión preventiva en contra de Eduardo Issac “N”, en tanto se demuestra plenamente o se descarta, su culpabilidad en el delito de feminicidio y se dicta una sentencia.

De acuerdo con las investigaciones del asunto, Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años de edad, solicitó un viaje de motocicleta a través de una app, el lunes 14 de septiembre, después de lo cual desapareció.

El cadáver de la chica con heridas de arma blanca, fue localizado el miércoles 16 de septiembre en la zona de Las Agujas, cerca del CUCBA, en Zapopan.

La muchacha era originaria de Irapuato, Guanajuato, y radicaba en Jalisco para cursar la carrera de medicina en la Universidad Cuauhtémoc.

El fiscal González de los Santos afirmó que dentro del expediente del caso, existen datos de prueba e incluso videos para acreditar que el presunto feminicida -quien fue capturado en el municipio de Tala el 17 de septiembre- desvió su ruta para llevar a la estudiante a despoblado y atacarla.