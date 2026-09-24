Había 20 casquillos de bala en finca de donde se llevaron a 4 desaparecidos

José Carlos González Vázquez

La Fiscalía de Jalisco descarta por el momento que la desaparición de cuatro jóvenes en la Colonia Arenales Tapatíos coincida con un caso de reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, esto con base en la forma en la que se dio la privación de la libertad de las víctimas.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, informó que en la vivienda de donde se llevaron a las víctimas fueron halladas manchas de sangre y 20 casquillos o indicios de balas.

Jorge Daniel Camacho Flores

“El reclutamiento opera de manera distinta. En este caso, pues, como hay detonaciones y hay mancha hemática, pues estamos ante una privación con medios violentos, entonces es un esquema totalmente diferente”, señaló la vicefiscal en torno al modus operandi de los responsables de la desaparición.

Las víctimas son José Carlos González Vázquez, de 20 años; Jorge Daniel Camacho Flores, de 19; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, y Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18, quienes se encuentra ilocalizables desde el pasado lunes 14 de septiembre.

Dilan Federico Ramírez Zavala

Con las indagatorias se ha establecido que los cuatro se hallaban conviviendo en una finca de la colonia del municipio de Zapopan ya señalada, cuando un grupo armado llegó por ellos, pero antes de llevárselos les dispararon y evidentemente alguno resultó herido.

Un quinto hombre, al que se identifica como el morador de la casa, presuntamente logró huir corriendo; él también sigue sin ser localizado, pero según se ha dicho, nadie ha presentado denuncia por su desaparición, y las autoridades lo buscan para que rinda declaración.