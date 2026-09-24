Reacredita IJCF seis laboratorios bajo normas internacionales ISO

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) obtuvo la reacreditación de seis laboratorios bajo normas internacionales ISO, luego de un proceso de evaluación realizado por la National Accreditation Board (ANAB), organismo de acreditación de Estados Unidos.

Los laboratorios de Criminalística de Campo y Lofoscopía fueron reacreditados bajo la norma ISO/IEC 17020:2012, mientras que Balística, Documentos Cuestionados, Genética y Química y Toxicología obtuvieron la reacreditación conforme a la ISO/IEC 17025:2017.

De acuerdo con el IJCF, estos estándares están orientados a garantizar la competencia técnica del personal pericial, la aplicación de procedimientos estandarizados y validados, así como la confiabilidad de los resultados y la transparencia en los procesos.

Durante el acto de entrega de la reacreditación, el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, destacó el trabajo realizado por el personal del Instituto para concluir el proceso de evaluación.

“La confianza se construye así, con decisiones responsables repetidas todos los días, se construye cuando una institución está dispuesta a evaluar su trabajo, a rendir cuentas de sus métodos y a mejorar”, afirmó.

Para obtener la reacreditación, en noviembre de 2025 el IJCF fue sometido a una auditoría de ANAB en la que participaron 11 auditores externos, quienes evaluaron los seis laboratorios y distintas áreas de soporte, entre ellas Recursos Humanos, Recursos Materiales, Oficialía de Partes, Capacitación, Seguridad Interna, Compras, Mejora Forense e Informática.

La evaluación incluyó aspectos como el cumplimiento de las normas, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, competencia del personal, pruebas de proficiencia, atención de quejas y apelaciones, control de equipos, calibraciones y verificaciones, aseguramiento de la calidad de los resultados y la emisión y presentación de dictámenes periciales.

El director general del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, señaló que el proceso reafirma el compromiso del organismo con la calidad, confiabilidad y transparencia de sus servicios periciales.

Además, destacó que por primera vez el Laboratorio de Genética del Centro de Identificación Humana de Jalisco obtuvo su acreditación, como parte de las acciones de fortalecimiento de las tareas de identificación.

Rivera Martínez también anunció que la Unidad Interdisciplinaria de Inhumaciones Clandestinas y el área de Evidencia Digital serán incorporadas a futuros procesos de acreditación.

“Quiero informarles que la Unidad Interdisciplinaria de Inhumaciones Clandestinas y el área de Evidencia Digital se incorporarán a los procesos de acreditación, con el objetivo de homologar criterios, fortalecer nuestros procedimientos y generar evidencia objetiva mediante el cumplimiento de parámetros y estándares reconocidos”, señaló.

En el evento también participó Alfonso Del Valle, asesor de Justicia de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), quien destacó el trabajo del personal del IJCF y señaló que el fortalecimiento de las capacidades forenses puede aportar herramientas para las investigaciones de delitos.

“Cuando las capacidades forenses son sólidas, confiables y cumplen con estándares internacionales, las autoridades cuentan con mejores herramientas para investigar delitos y llevar a los responsables ante la justicia”, expresó.

Al acto acudieron también Salvador González de los Santos, fiscal general del Estado de Jalisco, y Edna Eduviges Montoya Sánchez, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas.