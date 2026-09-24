Guadalajara entrega más de 37 mil ganchos azules para facilitar movilidad de personas con discapacidad

El Gobierno de Guadalajara ha entregado más de 37 mil ganchos azules durante la actual administración para facilitar el uso de espacios de estacionamiento exclusivos a personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres embarazadas.

Tan solo en lo que va de 2026, la Dirección de Movilidad ha otorgado más de 15 mil distintivos, como parte de las acciones municipales relacionadas con inclusión, accesibilidad y políticas de cuidados.

El director de Movilidad de Guadalajara, Saúl González, destacó la importancia de realizar el trámite para acceder a los cajones exclusivos ubicados en distintos puntos de la ciudad y plazas comerciales.

El trámite es gratuito y puede realizarse de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Movilidad, ubicadas en Ghilardi, esquina con Miraflores.

El funcionario explicó que el programa también contempla a personas con discapacidad física temporal, derivada de accidentes o lesiones, siempre que acrediten su condición mediante un certificado médico emitido por el DIF o la Secretaría de Salud.

“Las discapacidades físicas temporales también están incluidas dentro del funcionamiento de este gancho. Nada más, lo que hay que presentar es un certificado médico que indique qué tipo de discapacidad se tiene y que establezca el periodo previsto. Se les otorga por una temporalidad de seis meses”, señaló.

En el caso de las mujeres gestantes, el distintivo puede solicitarse a partir de la semana 27 de embarazo y tiene una vigencia correspondiente al periodo restante de la gestación.

Para personas adultas mayores y quienes tienen una discapacidad permanente, el gancho tiene una vigencia de un año, por lo que debe renovarse anualmente. Asimismo, cuando se realiza un cambio de vehículo o de placas, es necesario actualizar el permiso debido a que está vinculado con la matrícula autorizada.

Entre los documentos que deben presentar las personas solicitantes se encuentran CURP, identificación oficial, licencia de conducir, tarjeta de circulación y un certificado emitido por el DIF o la Secretaría de Salud que acredite la condición médica o el estado de gestación, según corresponda.

El Ayuntamiento señaló que la medida busca facilitar los traslados y fortalecer las condiciones de accesibilidad y seguridad para las personas que requieren espacios preferentes de estacionamiento en Guadalajara.