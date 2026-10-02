Incendios en Guadalajara, problema creciente en bosques y ciudad

Los habitantes de Jalisco sabemos que, cada temporada, habrá noticias de incendios cerca de la ciudad, en zonas naturales aledañas que implican la movilización de cuerpoes especializados de protección civil. Pero en 2025 aprendimos que también debemos estar preparados para otro tipo de incendios, uno más ligado a las actividades urbanas y productivas.

Equipamiento de bomberos

En efecto, durante 2025 se registraron 919 incendios forestales en la entidad, pero también vivimos un par de incendios en la Zona Metropolitana de Guadalajara que se conocieron a nivel nacional.

A partir de estos hechos, diferentes negocios especializados de equipamiento preventivo como Proyectored se tornaron aliados de la seguridad en condominios, hogares unifamiliares y, sobre todo, en centro de trabajo, incluyendo la pujante industria de servidos.

Igualmente se han debido preparar para que los cuerpos especializados de atencion a emrgencia, sea en el bosque o en la ciudad, puedan abastecerse de lo necesario para cumplir con su deber.

Y esto va mucho más allá de los equipos básicos, como extintores, que todos tenemos en mente.

El equipo para bomberos, por ejemlo, requiere de un certificado especializado para poder ser integrado a un cuerpo oficial, lo mismo que los trajes, herramientas de Rescate, señalamientos de Emergencia y muchos elementos más.

De acuerdo con la información de como Proyectored, cuya actividad se ha extendido por todo el país luego a años atendiendo solicitudes de particulares y gobiernos en el centro del pais, para que la tranquilidad de los ciudadanos esté garantizada se debe crear una cultura de la prevención siempre alineada en normas mexicanas como las NOM-154-SCFI, NOM-003-SEGOB, NOM-026-STPS, NFPA 72, NFPA 13 y NFPA 20.

Para lograr esto, es ideal que los negocios no recurran a revendedores, sino a empresas expertas con acompañamiento técnico en cada compra y que entregue ficha técnica, certificado y bitácora necesarios para cumplir las normas de Protección Civil, leyes laborales o auditorías internas.

En el caso de nuestro estado, basta recordar lo dicho por un experto académico para valorar la importancia del tema. El maestro Gerardo Alberto González Cueva, del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias (CUCBA) recordó que de 2015 a 2025 han sido afectadas cerca de 87 mil 917 hectáreas anuales en Jalisco de bosque y que en 2026, al menos 200 incendios habían puesto a prueba a los equipos oficiales de atención a siniestros.

El propio especialista señala que no hay que caer en pánico ni intentar combatir incendios sin capacitación o equipamiento adecuado. Lo mismo para lo ocurrido en los últimos días en Plaza Bonita.