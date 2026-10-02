Ópera al Interior lleva a Gianni Schicchi por Jalisco

La ópera sale de los escenarios habituales y emprende una ruta por Jalisco. Durante octubre, el programa Ópera al Interior llevará Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, a seis municipios, con funciones de entrada libre a cargo del Estudio de Ópera de Jalisco y la Orquesta Sinfónica para la Escena de la Secretaría de Cultura.

"Ópera al interior”

La propuesta busca acercar este género a públicos que no necesariamente tienen contacto frecuente con él y, al mismo tiempo, ampliar la circulación de las agrupaciones artísticas estatales. La producción se presentará en una versión semi escenificada, un formato que permite conservar el carácter musical y teatral de la obra y adaptarla a recintos con distintas condiciones técnicas.

La dirección musical estará a cargo de Rodrigo Sierra Moncayo, mientras que el elenco incluye a Enya Aguilar, solista del Estudio de Ópera, y al barítono Carlos López en el papel principal de Gianni Schicchi.

La elección de esta pieza de Puccini responde, entre otros elementos, a su carácter cómico, dinamismo y argumento directo, características que pueden funcionar como una puerta de entrada para quienes se acercan por primera vez a la ópera.

La historia transcurre en Florencia y gira alrededor de una familia que, después de la muerte de uno de sus integrantes, descubre que la herencia que esperaba no terminará en sus manos. A partir de ahí se desencadena una serie de situaciones que mezclan ambición, engaños y humor.

Para Gerardo Ascencio Rubio, secretario de Cultura de Jalisco, la descentralización de las actividades artísticas permite que las propuestas lleguen a distintas regiones y que nuevos públicos conozcan lenguajes escénicos y musicales que no siempre forman parte de la programación de sus comunidades.

La gira también plantea un ejercicio para los propios artistas, quienes tienen la oportunidad de presentarse ante públicos y en espacios diferentes. En ese sentido, llevar una producción como Gianni Schicchi al interior del estado no sólo amplía el acceso a la oferta cultural, sino que genera nuevas experiencias para las agrupaciones participantes.

"Ópera al interior”

El montaje propone así un acercamiento más accesible a la ópera, sin dejar de lado sus componentes vocales, orquestales y escénicos. Las funciones serán gratuitas y recorrerán espacios culturales de Ajijic, Zapotlán el Grande, Zapopan, Atequiza, Ocotlán y Lagos de Moreno.

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