Un viaje sonoro al mundo de “Stranger Things”

Hay que reconocerlo: hoy la oferta de producciones para entretenerse en casa es enorme y de todos los sabores. Las plataformas digitales le apostaron fuerte a las series y películas con calidad de cine, y Netflix supo sacar buen provecho de la jugada.

Entre todos esos títulos que han hecho historia está Stranger Things, una serie que consiguió reunir frente a la pantalla a jóvenes y adultos de todo el mundo. Con su mezcla de ciencia ficción, terror, misterio, drama y una buena dosis de nostalgia ochentera, terminó convirtiéndose en una de esas producciones que ya forman parte de la cultura popular.

La historia arranca cuando un niño desaparece y sus amigos, su familia y la policía se meten de lleno en una búsqueda que pronto deja de ser un asunto normal. La desaparición coincide con el avistamiento de una criatura terrorífica y con la aparición de una extraña niña con poderes que cambiará el rumbo de la historia.

Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, Stranger Things tuvo su estreno en Estados Unidos el 15 de julio de 2016 y cerró su historia con el último episodio el 31 de diciembre de 2025. A lo largo de sus temporadas, la serie construyó un universo propio en el que la música también juega un papel importante.

Y precisamente por ahí viene la invitación para todos aquellos que se clavaron con la serie y disfrutaron de su soundtrack.

El Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) prepara un concierto dedicado a la música de Stranger Things, con orquesta en vivo y proyecciones inmersivas que acompañarán algunos de los momentos musicales más reconocibles de la producción.

Así que ya saben: si son de los que todavía tienen alguna rola de Stranger Things en la cabeza, ésta puede ser una buena oportunidad para escucharla de otra manera, ahora con músicos en vivo y en pantalla grande.

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