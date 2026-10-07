Cemex entra al Top 10 de las empresas con mejor reputación de México

Cemex destacó en el Ranking Merco 2026

Cemex logró posicionarse entre las diez empresas con mejor reputación de México al ocupar el noveno lugar en la 14.ª edición del ranking Merco Empresas México 2026, fortaleciendo su presencia como una de las organizaciones más reconocidas y valoradas del país.

La empresa obtuvo 7,737 puntos en la evaluación general, lo que representa una mejora cercana al 5 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, conservó el liderazgo en la categoría de materiales para la construcción, distinción que mantiene de manera ininterrumpida desde 2017.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó que este reconocimiento es resultado de la confianza construida con clientes, colaboradores y distintos grupos de interés a lo largo de su historia.

“Ser una de las empresas con mejor reputación de México refleja la confianza que hemos construido de la mano de nuestros clientes y la pasión de todos los que colaboramos en Cemex. Cumplir 120 años de historia nos llena de orgullo y la mejor forma de celebrarlo es trabajando todos los días para ser la empresa en la que más confían las familias mexicanas”, expresó.

Los resultados muestran un crecimiento sostenido de la compañía dentro del ranking. En 2023 ocupó la posición 41, en 2024 avanzó hasta el lugar 17 y en 2025 se colocó en el puesto 11. Para la edición 2026 escaló dos posiciones adicionales para ingresar por primera vez al Top 10 nacional.

Merco es uno de los principales monitores de reputación corporativa en Iberoamérica y evalúa a las organizaciones mediante una metodología que incorpora la opinión de directivos, expertos, analistas, académicos, colaboradores, consumidores y ciudadanía en general.

El modelo de evaluación considera indicadores relacionados con la gestión empresarial, calidad de productos y servicios, responsabilidad corporativa, ética, transparencia, innovación y capacidad para generar confianza entre sus distintos públicos.

En el marco de su 120 aniversario, Cemex destacó que este reconocimiento fortalece su legado de liderazgo e innovación, así como su contribución al desarrollo económico y social de México, respaldada por una trayectoria que la mantiene como referente de la industria de la construcción en el país.