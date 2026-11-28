El arte italiano desde la posguerra hasta nuestros días llegará al Museo Cabañas con la exposición “Una historia italiana. El arte del pasado al presente: la Colección Farnesina”, que reúne obras representativas de distintas generaciones y corrientes artísticas de Italia.

"Una historia italiana. El arte del pasado al presente: la Colección Farnesina” en el Museo Cabañas

La muestra forma parte de las actividades culturales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026, en la que Italia participa como País Invitado de Honor, y propone un recorrido por las transformaciones de su escena artística a través de diferentes disciplinas y lenguajes creativos.

"Una historia italiana. El arte del pasado al presente: la Colección Farnesina” en el Museo Cabañas

Las piezas pertenecen a la Colección Farnesina, creada en el año 2000 por Umberto Vattani como un proyecto de diplomacia cultural y exhibida originalmente en la sede de la Cancillería italiana. La selección incluye pintura, escultura, fotografía, diseño, video e imágenes generadas por computadora.

"Una historia italiana. El arte del pasado al presente: la Colección Farnesina” en el Museo Cabañas

Bajo la curaduría de Ludovico Pratesi, la exposición se divide en seis secciones cronológicas y temáticas: Abstracción e informalismo, Arte povera y alrededores, Regreso a la pintura, Nuevas generaciones, Neoconceptualismo e Imágenes italianas, esta última dedicada a la fotografía.

"Una historia italiana. El arte del pasado al presente: la Colección Farnesina” en el Museo Cabañas

El recorrido muestra cómo, desde los años cincuenta y sesenta, distintos artistas comenzaron a cuestionar las formas tradicionales de representación, experimentar con nuevos materiales y explorar otras relaciones entre abstracción y figuración. También aborda el movimiento Arte Povera, que incorporó materiales y técnicas no convencionales y extendió sus propuestas a disciplinas como la arquitectura y el diseño.

"Una historia italiana. El arte del pasado al presente: la Colección Farnesina” en el Museo Cabañas

La muestra avanza hacia el regreso de la pintura durante los años ochenta y las propuestas conceptuales y políticas que surgieron posteriormente, con artistas que retomaron algunas de las investigaciones del Arte Povera. Asimismo, incorpora el trabajo de mujeres creadoras desde los años sesenta y las propuestas de nuevas generaciones que utilizan herramientas como el video, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial.

"Una historia italiana. El arte del pasado al presente: la Colección Farnesina” en el Museo Cabañas

El apartado fotográfico complementa el recorrido con imágenes de lugares, personas y aspectos sociales y antropológicos de Italia, que permiten acercarse a las transformaciones y contradicciones de su sociedad durante las últimas décadas.

"Una historia italiana. El arte del pasado al presente: la Colección Farnesina” en el Museo Cabañas

En conjunto, la exposición plantea un diálogo entre la memoria y el presente, además de un acercamiento a las experiencias culturales de Italia y México a través del arte contemporáneo.