La Secretaría de Cultura de Jalisco ofrecerá 43 actividades durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026, con una programación que reunirá presentaciones de libros, talleres infantiles y una jornada dedicada a la poesía.

Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, el pabellón del Gobierno de Jalisco, ubicado en el Stand D21 de Expo Guadalajara, recibirá a escritores, artistas y representantes de editoriales independientes para compartir sus publicaciones con los lectores.

La agenda contempla 40 encuentros editoriales, dos talleres infantiles y una jornada de poesía. También incluirá obras respaldadas por los programas Proyecta Producción y Fomento Editorial Jalisco, así como proyectos independientes relacionados con la literatura, la arquitectura, las artes visuales, la historia y el patrimonio cultural del estado.

Entre las actividades destacan publicaciones dirigidas a las infancias, poemarios, obras narrativas y libros que recuperan la memoria y las expresiones culturales de Jalisco.

Sábado 28 de noviembre

12:00 horas. Presentación de “Monstruacio, el preguntón” , de Andrea Sánchez, cuento dirigido a niñas y niños de entre 5 y 7 años.

Presentación de , de Andrea Sánchez, cuento dirigido a niñas y niños de entre 5 y 7 años. 18:00 horas. Presentación de “Prueba de autor, novedades 2026”, colección de Mano Santa Editores.

Domingo 29 de noviembre

18:00 horas. Presentación de “Vernáculo en Jalisco” , de Ignacio Gómez Arriola, publicación dedicada a la arquitectura tradicional de distintas regiones del estado.

Presentación de , de Ignacio Gómez Arriola, publicación dedicada a la arquitectura tradicional de distintas regiones del estado. 19:00 horas. Presentación de “Libertad: un diálogo con el amor, la poesía y el cuento”, de Paz Alicia Delgadillo, con Irene Ruvalcaba como presentadora.

Lunes 30 de noviembre

18:00 horas. Presentación de “Historia general del derrumbe”, de Lorena Aviña, obra poética que aborda el deterioro ambiental y las preocupaciones contemporáneas.

Martes 1 de diciembre

19:00 horas. Presentación de “De carne y hueso, Federico Reyes Heroles”, de Luis Alberto Navarro Calderón, con Carmen Villoro y José María Muriá.

Miércoles 2 de diciembre

18:00 horas. Presentación de “Salón rojo: 25 años celebrando la poesía” , de Rosalba Espinosa, libro que reúne fotografías, testimonios y textos sobre la tertulia literaria fundada en 2001.

Presentación de , de Rosalba Espinosa, libro que reúne fotografías, testimonios y textos sobre la tertulia literaria fundada en 2001. 18:40 horas. Presentación de “Alguna vez la sangre entre nosotros”, de Lorena Aviña, obra poética que explora la memoria y las experiencias del trauma.

Jueves 3 de diciembre

18:00 horas. Presentación de “UCCELLO” , de Jorge Esquinca, edición bilingüe en español e italiano publicada por Mano Santa Editores.

Presentación de , de Jorge Esquinca, edición bilingüe en español e italiano publicada por Mano Santa Editores. 19:00 horas. Presentación de “La ópera holgazana”, de Aurelio Asiain y Jis.

Viernes 4 de diciembre

18:00 horas. Presentación de “Cabeza de alondra” , de Mariana Pérez Villoro, poemario sobre los vínculos afectivos y la fragilidad de la identidad.

Presentación de , de Mariana Pérez Villoro, poemario sobre los vínculos afectivos y la fragilidad de la identidad. 19:00 horas. Presentación de “Maestro y discípulo”, proyecto editorial dedicado a las monografías de los arquitectos jaliscienses Arnulfo Villaseñor y Pedro Castellanos, con el propósito de difundir el patrimonio arquitectónico del estado.

Sábado 5 de diciembre

16:00 horas. Presentación de “Pequeños pasos a grandes mundos” , de Ingrid de Cima.

Presentación de , de Ingrid de Cima. 17:00 horas. Presentación de “Harria (piedra)”, de Juan Manuel Uría, obra que reflexiona sobre la relación entre el ser humano y las piedras desde la antropología, la mitología y la filosofía.

Domingo 6 de diciembre

13:00 horas. Presentación de “La selección imperfecta” , de Rodrigo Morlesin, publicación de UNICEF México.

Presentación de , de Rodrigo Morlesin, publicación de UNICEF México. 16:00 horas. Presentación de “Los cuentos de la bruja azul” , de Alessa Gil, libro infantil que reúne historias de fantasía, inclusión y diversidad.

Presentación de , de Alessa Gil, libro infantil que reúne historias de fantasía, inclusión y diversidad. 17:00 horas. Presentación de “Mañana me mato”, de Francisco Ramírez Arroyo, publicado por Editorial Edhalca.

DATOS