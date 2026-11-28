La Secretaría de Cultura de Jalisco ofrecerá 43 actividades durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2026, con una programación que reunirá presentaciones de libros, talleres infantiles y una jornada dedicada a la poesía.
Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, el pabellón del Gobierno de Jalisco, ubicado en el Stand D21 de Expo Guadalajara, recibirá a escritores, artistas y representantes de editoriales independientes para compartir sus publicaciones con los lectores.
La agenda contempla 40 encuentros editoriales, dos talleres infantiles y una jornada de poesía. También incluirá obras respaldadas por los programas Proyecta Producción y Fomento Editorial Jalisco, así como proyectos independientes relacionados con la literatura, la arquitectura, las artes visuales, la historia y el patrimonio cultural del estado.
Entre las actividades destacan publicaciones dirigidas a las infancias, poemarios, obras narrativas y libros que recuperan la memoria y las expresiones culturales de Jalisco.
Sábado 28 de noviembre
- 12:00 horas. Presentación de “Monstruacio, el preguntón”, de Andrea Sánchez, cuento dirigido a niñas y niños de entre 5 y 7 años.
- 18:00 horas. Presentación de “Prueba de autor, novedades 2026”, colección de Mano Santa Editores.
Domingo 29 de noviembre
- 18:00 horas. Presentación de “Vernáculo en Jalisco”, de Ignacio Gómez Arriola, publicación dedicada a la arquitectura tradicional de distintas regiones del estado.
- 19:00 horas. Presentación de “Libertad: un diálogo con el amor, la poesía y el cuento”, de Paz Alicia Delgadillo, con Irene Ruvalcaba como presentadora.
Lunes 30 de noviembre
- 18:00 horas. Presentación de “Historia general del derrumbe”, de Lorena Aviña, obra poética que aborda el deterioro ambiental y las preocupaciones contemporáneas.
Martes 1 de diciembre
- 19:00 horas. Presentación de “De carne y hueso, Federico Reyes Heroles”, de Luis Alberto Navarro Calderón, con Carmen Villoro y José María Muriá.
Miércoles 2 de diciembre
- 18:00 horas. Presentación de “Salón rojo: 25 años celebrando la poesía”, de Rosalba Espinosa, libro que reúne fotografías, testimonios y textos sobre la tertulia literaria fundada en 2001.
- 18:40 horas. Presentación de “Alguna vez la sangre entre nosotros”, de Lorena Aviña, obra poética que explora la memoria y las experiencias del trauma.
Jueves 3 de diciembre
- 18:00 horas. Presentación de “UCCELLO”, de Jorge Esquinca, edición bilingüe en español e italiano publicada por Mano Santa Editores.
- 19:00 horas. Presentación de “La ópera holgazana”, de Aurelio Asiain y Jis.
Viernes 4 de diciembre
- 18:00 horas. Presentación de “Cabeza de alondra”, de Mariana Pérez Villoro, poemario sobre los vínculos afectivos y la fragilidad de la identidad.
- 19:00 horas. Presentación de “Maestro y discípulo”, proyecto editorial dedicado a las monografías de los arquitectos jaliscienses Arnulfo Villaseñor y Pedro Castellanos, con el propósito de difundir el patrimonio arquitectónico del estado.
Sábado 5 de diciembre
- 16:00 horas. Presentación de “Pequeños pasos a grandes mundos”, de Ingrid de Cima.
- 17:00 horas. Presentación de “Harria (piedra)”, de Juan Manuel Uría, obra que reflexiona sobre la relación entre el ser humano y las piedras desde la antropología, la mitología y la filosofía.
Domingo 6 de diciembre
- 13:00 horas. Presentación de “La selección imperfecta”, de Rodrigo Morlesin, publicación de UNICEF México.
- 16:00 horas. Presentación de “Los cuentos de la bruja azul”, de Alessa Gil, libro infantil que reúne historias de fantasía, inclusión y diversidad.
- 17:00 horas. Presentación de “Mañana me mato”, de Francisco Ramírez Arroyo, publicado por Editorial Edhalca.
DATOS
- Evento: Actividades de la Secretaría de Cultura de Jalisco en la FIL 2026.
- Fechas: Del 28 de noviembre al 6 de diciembre.
- Sede: Expo Guadalajara.
- Ubicación: Pabellón del Gobierno de Jalisco, Stand D21.
- Programación: 43 actividades, entre encuentros editoriales, talleres infantiles y poesía.
- Acceso: Consultar las condiciones de ingreso a la FIL en sus canales oficiales.