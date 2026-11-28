El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) se suma a las actividades culturales de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, con la apertura de cuatro exposiciones que acercarán al público a distintas expresiones del arte, la historia y la cultura italiana, país invitado de honor de este año.

"Caravaggio y su tiempo. Entre naturalismo y clasicismo” en el MUSA

La programación contempla muestras de pintura de los siglos XVI y XVII, arte contemporáneo, arquitectura de estadios y una exposición dedicada a Pinocho, el personaje creado por Carlo Collodi, con propuestas que permiten recorrer distintas épocas y manifestaciones artísticas.

Una de las principales exhibiciones es Caravaggio y su tiempo. Entre naturalismo y clasicismo, integrada por 14 pinturas originales de Michelangelo Merisi da Caravaggio y artistas influenciados por su estilo. La colección incluye obras como Muchacho mordido por un lagarto, Magdalena en éxtasis y Sacrificio de Isaac, además de una pintura atribuida al artista, conocida como Muchacho pelando fruta.

"Caravaggio y su tiempo. Entre naturalismo y clasicismo” en el MUSA

La muestra reúne piezas creadas entre los siglos XVI y XVII, representativas del tenebrismo y el naturalismo que marcaron la estética del Barroco. Cuenta con la curaduría de Pierluigi Carofano y permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2027.

Por otra parte, Pintura italiana hoy. Una nueva escena presenta el trabajo de artistas contemporáneos y busca mostrar las nuevas expresiones de la pintura italiana. El proyecto fue concebido por la Triennale Milano y cuenta con la curaduría de Damiano Gullì.

Para su llegada a Guadalajara, la artista Giulia Mangoni desarrolló una nueva configuración de la exposición, con una instalación que tiene como eje la pintura L’Incrocio di Vallefredda, acompañada de un mural creado especialmente para esta sede. La intervención retoma elementos del western fantástico y el terror mexicano de las décadas de 1960 y 1970, para abordar temas como la construcción de héroes, los modelos de masculinidad y el control del territorio y sus recursos.

"Estadios. Arquitectura y mito” en el MUSA

En el ámbito de la arquitectura, Estadios. Arquitectura y mito propone un recorrido por la transformación de los recintos deportivos italianos, desde los vestigios de la antigua Roma hasta las construcciones actuales.

"Estadios. Arquitectura y mito” en el MUSA

A través de maquetas, infografías y fotografías provenientes del MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, de Roma, la exposición explora los cambios en el diseño y la función de los estadios, así como su relación con los espectadores, las emociones y los rituales que se generan alrededor del deporte. También aborda las transformaciones que vivieron estos espacios rumbo al Mundial de Futbol de Italia 1990.

"Pinocho. Una aventura de madera y papel” en el MUSA

La cuarta propuesta es Pinocho. Una aventura de madera y papel, que reúne más de un centenar de piezas, entre libros, artículos, reproducciones y ediciones de distintas épocas de la obra de Carlo Collodi.

"Pinocho. Una aventura de madera y papel” en el MUSA

La exposición incluye puppets del Taller del Chucho, utilizados en la adaptación cinematográfica dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson, ganadora del Óscar a Mejor Película de Animación en 2023. Entre las piezas destacan los conejos negros que aparecen en la historia original y que fueron realizados en Guadalajara para la película.

Con estas cuatro propuestas, el MUSA incorpora a la programación de la FIL una mirada a diferentes momentos de la producción artística italiana, desde sus referentes históricos hasta sus expresiones contemporáneas, además de mostrar los vínculos culturales y creativos entre Italia y México.

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