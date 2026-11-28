El Gobierno de Zapopan concluyó la segunda generación de Rebelión Moda Zapopan 2026, programa de incubación que busca profesionalizar e impulsar el crecimiento de la industria de la moda. En esta edición egresaron 19 marcas emergentes, cuyos proyectos fueron presentados en una pasarela y una tienda temporal abierta al público.

Rebelión Moda Zapopan 2026

Durante 10 semanas y 20 sesiones, las y los participantes recibieron capacitación y acompañamiento en temas como finanzas, costeo, rentabilidad, planeación comercial, desarrollo de marca, producción, proveedores y protección de propiedad intelectual.

Paola Campbell, directora de Industrias Creativas de Zapopan, señaló que el sector de la moda representa una oportunidad para generar empleos y fortalecer negocios, además de activar una cadena económica en la que participan costureros, artesanos, proveedores, fotógrafos y otros profesionales.

El programa comenzó en 2025 y trabaja bajo la metodología Learning by Doing, enfocada en el aprendizaje práctico. En esta segunda generación participaron inicialmente 30 marcas, de las cuales 19 concluyeron el proceso de incubación.

Rebelión Moda Zapopan 2026

Las marcas egresadas son lideradas por 12 mujeres y siete hombres, con edades de entre 21 y 54 años. Sus proyectos incluyen 11 marcas de ropa, tres de accesorios, dos de joyería, una de calzado y dos que combinan distintas categorías.

Por su parte, Alejandra Farfán, presidenta del Consejo Promotor de Innovación y Diseño, destacó la importancia de generar alianzas y herramientas para fortalecer los emprendimientos creativos.

En representación de las marcas participantes, la diseñadora Lilia González Razo, de Razzo Studio, señaló que el acompañamiento le permitió identificar áreas de oportunidad, mejorar la visión de su negocio y realizar cambios en su marca.

Rebelión Moda Zapopan 2026

La iniciativa cobra relevancia debido a la participación de Jalisco en esta industria, pues el estado ocupa el segundo lugar nacional en ingresos por ventas al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir. Zapopan, por su parte, se ubica en el tercer lugar entre los municipios del país, detrás de Guadalajara.