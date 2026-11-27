El Gobierno de Guadalajara amplió dos semanas el plazo para acceder a los descuentos de fin de año en multas y recargos, por lo que las personas con adeudos tendrán hasta el próximo 18 de diciembre para aprovechar el beneficio.

La medida, que originalmente concluía el 30 de noviembre, contempla descuentos de hasta 75 por ciento en multas y recargos relacionados con el impuesto Predial y otras obligaciones municipales.

Descuento en predial

El beneficio se aplica de manera automática en la mayoría de los casos, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales. Las personas interesadas únicamente deben acudir a alguna de las recaudadoras municipales para efectuar el pago correspondiente.

En el caso del impuesto Predial, también existen otras opciones para cubrir los adeudos, como bancos, tiendas OXXO, Farmacias Guadalajara, kioscos y la plataforma digital del municipio.

Otra alternativa es utilizar GuaZap, el servicio de atención por WhatsApp del Gobierno de Guadalajara, donde se proporcionan las instrucciones para consultar y realizar el pago.

El Ayuntamiento invitó a la ciudadanía a aprovechar la ampliación del plazo y ponerse al corriente en sus contribuciones, ya que cumplir con estas obligaciones también permite acceder a otros beneficios, como el descuento por pronto pago del Predial 2027.

DATOS