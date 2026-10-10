Expo Ganadera Jalisco: tradición, innovación y actividades para disfrutar en familia

La Expo Ganadera Jalisco ya abrió sus puertas y durante las próximas semanas ofrecerá mucho más que una muestra de ejemplares pecuarios. El encuentro, que celebra su edición número 62, reúne tradición, innovación, gastronomía, actividades ecuestres y propuestas familiares para acercar a los visitantes al campo jalisciense, en un espacio que también refrenda el liderazgo del estado en el sector ganadero.

La Expo Ganadera Jalisco reúne tradición, innovación y diversión para toda la familia (marcovargas)

La inauguración se realizó el miércoles 7 de octubre, con la participación de autoridades estatales y representantes de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, para dar inicio a una temporada que se extenderá hasta el 2 de noviembre.

Uno de los principales atractivos es la exhibición de más de 2 mil 500 cabezas de ganado de distintas razas y con alta calidad genética. Bovinos Simmental, Charolais, Angus, Braford, Beefmaster, Hereford, Suizo, Brangus y Cebuinos compartirán espacio con ganado ovino, caballos españoles, Cuarto de Milla y Gypsy, además de burros, mulas y cerdos. Para quienes disfrutan conocer de cerca el mundo pecuario, las calificaciones de ganado permitirán apreciar las características de los ejemplares y el trabajo de los criadores.

La agenda también contempla campeonatos charros, jaripeos, el Campeonato de Piales Corveros y eventos artísticos durante los fines de semana. Así, la visita puede convertirse en un recorrido por algunas de las tradiciones más representativas de Jalisco, con opciones para distintos gustos y edades.

El campo también se disfruta en familia. Entre los espacios que se mantienen en esta edición está la tradicional Granjita Ganadera, donde niñas y niños pueden interactuar con animales de granja. A esta propuesta se suma una novedad: el Pabellón Infantil Sonrisas del Campo, que abrirá del 21 de octubre al 2 de noviembre con cinco escenarios gratuitos para acercar a menores de entre cuatro y 13 años a las actividades, los productos y las tradiciones rurales.

La Expo Ganadera Jalisco reúne tradición, innovación y diversión para toda la familia (marcovargas)

La experiencia gastronómica y comercial tendrá su propio recorrido con Sabores del Campo, que por segundo año reunirá a 50 productores en un espacio cercano al restaurante La Laja. Ahí se ofrecerán miel, salsas, huevo, panadería, café, cecina, plantas, productos de cuidado personal, pitahaya, raicilla, ponches, cajeta de Sayula, vainilla, queso Cotija y artesanías, entre otros productos elaborados en Jalisco.

Además de funcionar como escaparate para los productores, la Expo representa una oportunidad para conocer la diversidad agroalimentaria del estado y apoyar directamente a quienes mantienen vivas las actividades del campo.

La edición de este año también incorpora atención para el sector pecuario. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco instalará ventanillas para orientar a productores y facilitar trámites relacionados con apoyos para la adquisición de sementales bovinos, ovinos y caprinos, así como la renovación de la credencial agroalimentaria.

Con esta combinación de exhibiciones, espectáculos, gastronomía, actividades infantiles y vinculación comercial, la Expo Ganadera busca mantener su lugar como uno de los encuentros pecuarios más importantes del país y mostrar por qué Jalisco destaca en esta actividad.

La Expo Ganadera Jalisco reúne tradición, innovación y diversión para toda la familia (marcovargas)

La invitación está abierta para aprovechar el fin de semana, recorrer los pabellones, descubrir los productos del campo y disfrutar de una tradición que reúne a productores, visitantes y familias en torno a la identidad ganadera del estado.

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