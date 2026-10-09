Por intensidad de huracán, SICT Jalisco llama a evitar traslados por carretera

SICT Jalisco despliega personal para afrontar posibles contingencias

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, (SICT) informa que participó este viernes, en la reunión de Protección Civil que encabezó la coordinadora nacional del ramo, Laura Velázquez Alzúa, en Puerto Vallarta, para establecer las estrategias de las diversas áreas, en el despliegue de operativos ante el impacto inminente del huracán “Simón” en costas jaliscienses.

Dijo que en la reunión se identificaron áreas prioritarias de atención, que atenderán autoridades de los tres niveles de gobierno, en los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, Jalisco. En cuanto al estado de Colima, se determinaron como de atención prioritaria, los poblados de Manzanillo, Armería y Tecomán.

“El Centro SICT Jalisco se encuentra preparado para atender contingencias que pudieran presentarse en las carreteras federales de la entidad, generadas por el huracán ‘Simón´ por las costas del Estado”, recalcó la dependencia federal.

Anunció que desplegó 28 cuadrillas con personal y equipo en puntos estratégicos del estado, con el objetivo de dar paso a la brevedad posible, en tramos carreteros que resulten afectados por derrumbes, deslaves, asentamientos, cortes carreteros o problemas en obras de drenaje, que pudieran dañar los caminos, por la intensidad de los caudales que se prevé se registren debido a las lluvias.

HURACÁN MAYOR

Por la intensidad con que el huracán tocará tierra (que se prevé de categoría 3 ó 4), se sugiere a la población resguardarse en lugares seguros y evitar traslados por carretera, por las incidencias que pudieran presentarse, ya que se esperan lluvias de intensas a torrenciales en las próximas horas, particularmente en la zona costera de la entidad.

“SICT exhorta a la población a no intentar cruzar arroyos o cauces, para que las personas eviten ser arrastradas por las corrientes”, resaltó la dependencia.

Destacó que existen varias carreteras más susceptibles de presentar contingencias durante el paso de fenómenos meteorológicos:

Carretera 200 Melaque-Puerto Valarta

Carretera 80 Guadalajara-Barra de Navidad

Carretera 110 Jiquilpan-Colima

Carretera 54 Colima-Guadalajara y

Carretera 70 Guadalajara-Puerto Vallarta libre.

“En caso de afectaciones y cierres carreteros, la prioridad será actuar para dar paso al tránsito vehicular. Para ello, las cuadrillas de personal cuentan con motoconformadoras, retroexcavadoras, cargadores, camiones de volteo entre otros equipos, y diversas herramientas necesarias para este tipo de trabajo”, indicó SICT Jalisco.

Añadió que el personal de la dependencia federal se mantendrá en comunicación y se coordinará en todo momento con autoridades municipales, de Protección Civil y de la Guardia Nacional, para atender las incidencias que se registren, como consecuencia del paso del huracán.