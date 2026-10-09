Cae por homicidio de hombre al que conoció en app para citas; luego vendió sus pertenencias en Marketplace

Ismael fue capturado por el asesinato de un hombre al que conoció en app de citas

Como presunto responsable del asesinato de un hombre a quien conoció a través de la aplicación de citas denominada Grindr, la Fiscalía del Estado aprehendió a un joven identificado como Ismael “N”.

El señalado, aparte de presuntamente ultimar a la víctima, se quedó con sus pertenencias que luego ofreció en venta en Marketplace de Facebook, e hizo una transferencia bancaria de la cuenta del fallecido.

Dijo la Fiscalía que de las investigaciones se desprende que la víctima y el imputado se conocieron mediante la aplicación de citas denominada Grindr y mantuvieron contacto durante los días previos a los hechos.

El pasado 10 de julio, familiares de la víctima encontraron su cuerpo sin vida en una habitación de su vivienda, ubicada en la colonia Prados de la Higuera, Tlajomulco. No se precisó cómo se cometió el crimen ni el tipo de arma que se utilizo.

Sus familiares advirtieron que faltaban varias pertenencias del domicilio y detectaron que la víctima presuntamente realizó una transferencia bancaria a una cuenta relacionada con el ahora detenido, Ismael “N”.

Como parte de las indagatorias de la Dirección de Diversidad Sexual, perteneciente a la Fiscalía de Jalisco, se lograron localizar publicaciones en la red social de Facebook mediante Marketplace, en donde se ofrecían objetos que los familiares del fallecido reconocieron como propiedad de la víctima.

Se informó que el perfil desde el que se anunciaban dichas pertenencias coincidía con el nombre del señalado.

Una vez que la denuncia del caso fue recibida, se iniciaron las investigaciones para identificar al presunto causante y detenerlo mediante orden de aprehensión.

Al presunto criminal, se le formuló imputación por el delito de homicidio calificado, en las modalidades de ventaja y traición, así como por robo calificado y permanecerá en prisión preventiva mientras se realiza la audiencia donde se decidirá su vinculación a proceso por los delitos referidos.