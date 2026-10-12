Reconoce Profepa a Cemex con Mención Honorífica por superar meta de recolección de plásticos

Profepa otorga a Cemex Mención Honorífica por superar meta de recolección de plásticos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) otorgó una Mención Honorífica a Cemex dentro de la iniciativa nacional Gol por el Ambiente, en reconocimiento a los resultados alcanzados por la compañía cementera para mitigar la contaminación ambiental a través de la recolección de residuos plásticos.

La campaña nacional que fue desarrollada durante el primer semestre del año convocó a empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y dependencias públicas de todo el país a implementar acciones voluntarias enfáticas en la gestión circular de plásticos y textiles, así como en la conservación de la biodiversidad.

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​Sumada a esta misión, la Planta Mérida de Cemex se fijó como objetivo recolectar 3 mil kilogramos de residuos plásticos entre marzo y agosto en el estado de Yucatán. Tras concluidas las labores, la planta logró recolectar un total de 3,035 kilogramos de plásticos de un solo uso destinados a esquemas de economía circular, hito por el cual recibió oficialmente el certificado de Mención Honorífica el pasado 30 de septiembre.

El resultado se apoyó en el programa Ecomunidad, esquema que Planta Mérida opera desde 2020, mediante un modelo de participación ciudadana en la cual, los habitantes de la zona entregan plásticos de un solo uso para integrarlos a cadenas de reciclaje con apoyo de aliados estratégicos.

​A cambio del material entregado, los vecinos reciben productos de la canasta básica.

La estrategia evita que los residuos terminen en tiraderos a cielo abierto, reduciendo el riesgo de contaminación en aire, suelo y cuerpos de agua de la región.

​“Cemex y Planta Mérida han implementado desde hace varios años diversas medidas a favor del entorno, por lo que al conocer la iniciativa Gol por el Ambiente nos sumamos con entusiasmo a través del Programa Ecomunidad, y con la ayuda de vecinas y vecinos logramos superar los objetivos planteados”, destacó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.