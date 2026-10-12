IMSS Jalisco llama a mantener seguimiento médico para evitar recuperar peso tras cirugía bariátrica

El seguimiento médico, una alimentación saludable, la actividad física y el acompañamiento psicológico son fundamentales para mantener los resultados de una cirugía bariátrica y prevenir la recuperación del peso perdido, señaló Luis Osvaldo Suárez Carreón, coordinador de la Clínica de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.

En el marco de las Jornadas Médicas de Actualización en Implementación y Evaluación Clínica Nutricional, organizadas por el área de Gestión de Educación e Investigación en Nutrición Clínica del hospital, el especialista explicó que algunos pacientes pueden recuperar parte del peso después de la intervención, por lo que es necesario mantener los cuidados y acudir regularmente con el equipo médico.

Subrayó que este proceso no debe interpretarse como un fracaso personal ni como una falta de voluntad, debido a que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja que requiere atención continua y un tratamiento a largo plazo.

Para prevenir la recuperación de peso, Suárez Carreón destacó la importancia de establecer un esquema de atención integral que incluya orientación nutricional, cambios sostenidos en los hábitos y actividad física regular. Como referencia, recomendó alcanzar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana.

El acompañamiento psicológico también forma parte del tratamiento, pues permite fortalecer los cambios de conducta y atender los factores emocionales relacionados con la alimentación y el peso corporal.

En determinados casos, agregó, el equipo médico puede recurrir a medicamentos para ayudar a controlar el apetito y el metabolismo, siempre bajo la supervisión de un especialista. Cuando las condiciones del paciente lo requieren, también pueden considerarse procedimientos endoscópicos o, en situaciones específicas, una nueva cirugía.

El coordinador de la clínica llamó además a fortalecer los modelos preventivos para identificar oportunamente los cambios metabólicos y evitar la recurrencia de la obesidad. Entre las herramientas que pueden contribuir a este objetivo mencionó las aplicaciones digitales de monitoreo y seguimiento, así como la asignación de un coordinador que mantenga el contacto constante con el paciente.

El especialista enfatizó que los resultados no dependen exclusivamente de la cirugía o de los medicamentos, sino de la colaboración entre cirujanos, nutricionistas, psicólogos, endocrinólogos y preparadores físicos, junto con la participación activa del paciente.

“Ningún procedimiento ni fármaco actúa por sí solo. El verdadero éxito del tratamiento bariátrico radica en el trabajo en equipo entre cirujanos, nutricionistas, psicólogos, endocrinólogos y preparadores físicos, garantizando un acompañamiento integral y persistente en el tiempo con la colaboración del paciente”, concluyó.