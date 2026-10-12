Jalisco reanuda clases presenciales en 22 municipios tras el paso del huracán “Simón”

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) anunció la reanudación de las clases presenciales a partir de este martes 13 de octubre en escuelas de todos los niveles educativos a su cargo, ubicadas en 22 municipios donde las actividades fueron suspendidas de manera preventiva ante el paso del huracán “Simón”.

Los municipios donde se retomarán las actividades escolares son Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón, Tuxcacuesco y Tolimán.

La dependencia estatal indicó que la suspensión de clases se implementó como medida preventiva para proteger la integridad de la comunidad educativa ante las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno.

Asimismo, reconoció la responsabilidad de directivos, docentes, estudiantes, madres, padres de familia y tutores, quienes atendieron las recomendaciones de las autoridades durante la emergencia hidrometeorológica.

Con esta determinación, las escuelas de los municipios señalados retomarán sus actividades presenciales, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación estatal.