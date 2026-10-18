Sensatez y sentimiento: una curita para el corazón

Hay películas que funcionan como un respiro, una pausa necesaria entre las exigencias de la vida diaria. Sensatez y sentimiento es una de ellas: una historia romántica que ofrece una curita para el corazón y un refugio en el que es posible detenerse un momento para sentir.

Basada en la novela homónima de Jane Austen, publicada originalmente en 1811 y editada actualmente por Penguin Random House, la historia recupera una de las preguntas que atraviesan la obra de la escritora británica: ¿qué hacemos con nuestras emociones cuando amar también significa arriesgarnos a sufrir?

La historia sigue a Marianne, una joven apasionada que se deja llevar por sus gustos, sus deseos y sus sentimientos. Cuando se enamora de un hombre cuya vida conoce poco, se entrega a la posibilidad de un romance sin medir del todo las consecuencias que podría tener para su corazón. Su manera de amar es intensa, espontánea y vulnerable, como la de quien todavía confía en que los sentimientos bastan para sostener una historia.

En contraste está Elinor, su hermana mayor, quien aprende a guardar sus propias emociones para evitar lastimar a los demás. Mientras Marianne expresa lo que siente, Elinor intenta mantener la compostura, incluso cuando hacerlo significa relegar sus deseos y enfrentar en silencio sus propias heridas.

A través de ambas protagonistas, la película explora dos formas de transitar el amor y el desamor. Ninguna está exenta de contradicciones: sentir demasiado puede llevar a tomar decisiones precipitadas, pero reprimir las emociones tampoco garantiza salir ilesa. Entre la sensatez y el sentimiento, las hermanas deberán encontrar su propia manera de comprender lo que quieren y lo que están dispuestas a perder.

Dirigida por Georgia Oakley y escrita por Diana Reid, esta adaptación retoma el universo romántico de Austen para recordar que, aunque las formas de relacionarnos cambien con el tiempo, la incertidumbre amorosa sigue siendo una experiencia profundamente humana.

Más que una invitación a creer en el amor perfecto, Sensatez y sentimiento ofrece un espacio para reconocer nuestras propias contradicciones, abrazar la vulnerabilidad y aceptar que el corazón no siempre responde a la lógica. A veces, basta con una historia que nos permita bajar el ritmo, respirar y recordar que también está bien sentir.