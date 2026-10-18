Club Internacional de Poetas, Escritores y Narradores participará en los “Miércoles Literarios”

Secretaría de Cultura, Edificio Arroniz

La Secretaría de Cultura (SCJ) del Gobierno de Jalisco abrió el espacio de su programa “Miércoles Literarios” al Club Internacional de Poetas, Escritores y Narradores (PEN) Capítulo Guadalajara, cuyos integrantes participarán en dos fechas.

El próximo 4 de noviembre, en punto de las 18:00 horas, el doctor Arturo Camacho, presidente del PEN Guadalajara, leerá un ensayo titulado “Espiritismo y ajenjo en la narrativa de Amado Nervo”.

Martha Cerda, fundadora de la escuela de la Sociedad General de Escritores de México en la capital de Jalisco (SOGEM) e integrante del club internacional, agradeció en nombre del presidente del PEN Guadalajara, y de todos sus miembros, al maestro Luis Alberto Navarro, director de Gestión y Difusión Cultural, y a la licenciada Irene Ruvalcaba, directora de Literatura, de la SCJ, el haberles cedido las dos fechas dentro de los Miércoles Literarios, para la presentación de sus miembros.

“Es un honor para nosotros participar en este proyecto, fundado por el doctor Elías Nandino, hace casi 40 años, y por donde han pasado algunos de los escritores más importantes de Jalisco”.

En su lectura, Arturo Camacho estará acompañado por las doctoras Diana Valencia y Celia del Palacio, también integrantes del PEN.

CUÁNDO Y DÓNDE

La cita es en el Edificio Arroniz, (Calle Ignacio Zaragoza, entre Reforma y San Felipe, sede de la Secretaría de Cultura de Jalisco, el 4 de noviembre, a las 6:00 pm.

El próximo 25 de noviembre, participará otro miembro del PEN Capítulo Guadalajara: el poeta Jorge Orendain.

PERFILES DE LOS PARTICIPANTES ESTE 4 DE NOVIEMBRE

Juan Arturo Camacho Becerra es doctor en Historia del Arte por la UNAM; de 1993 a 2013 fue profesor investigador en El Colegio de Jalisco, y desde 2000, en la División de Historia en la UdeG. Tiene publicados diversos títulos sobre arte jalisciense, edificios de valor patrimonial y religioso así como sobre enseñanza y ejercicio de la música en México.

Arturo Camacho Becerra

Ha sido profesor invitado en las universidades de Colonia, Alemania, y Calgary, Canadá, y del Middlebury Collegue, de Vermont, en los Estados Unidos.

Diana P. Valencia es doctora en letras hispánicas por la Universidad de Nueva York, en Stony Brook, y se desempeña como catedrática y directora del Departamento de Cultura, Artes y Lenguas de la University of Saint Joseph, Connecticut.

Diana Valencia

Ha publicado obras y ensayos sobre Octavio Paz, la literatura de mujeres en Jalisco, la poesía latinoamericana y de autoras mexicanas contemporáneas, como Elena Poniatowska.

Celia del Palacio Montiel es doctora en Historia por la UNAM, así como académica, escritora, investigadora y docente de la UdeG. Ha publicado cinco novelas y un libro sobre la importancia de las mujeres en la historia.

Celia del Palacio

Parte de su carrera académica ha sido enfocada al estudio de la prensa y el periodismo en las regiones de México, y actualmente es coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara.