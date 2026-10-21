¿Qué crímenes le imputan a “El Nenuco”? Lo relacionan con el asesinato de un exalcalde y otros ataques

"El Nenuco" cayó cuando fue a visitar a un baleado

Arturo Enrique Guillén García, alias “El Nenuco”, contaba con una orden de aprehensión por el asesinato del exalcalde panista de Tonaya, Jalisco, Librado Vizcaíno Álvarez, ocurrido la noche del 1 de mayo de 2023 en Tijuana, ciudad donde el presunto criminal era identificado como líder de una célula del cártel que ejerce hegemonía en México y tiene presencia en varias partes del mundo.

“El Nenuco”, señalado como cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la ciudad fronteriza, fue detenido la tarde del lunes 19 de octubre en un hospital particular ubicado en la colonia Jardines de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, mientras visitaba a un hombre de 38 años, identificado como Héctor “N”, quien resultó con aproximadamente ocho heridas de bala durante un ataque ocurrido en unas canchas de futbol siete ubicadas en el cruce de la avenida Ecónomos y la calle Independencia, frente al Parque Metropolitano, la noche del pasado viernes 16 de octubre.

En el mismo atentado falleció otro hombre, quien, según reportes periodísticos, fue identificado como Jorge de Jesús Magaña López, de 37 años, tras recibir impactos de arma de fuego en el pecho y el cráneo.

Para la captura de “El Nenuco” se desplegó un operativo con participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) rastreó sus movimientos y proporcionó información para su localización.

¿Qué crímenes le imputan a “El Nenuco”?

En un comunicado conjunto, las fuerzas federales que participaron en la captura del presunto líder criminal informaron que en su contra pesaba una orden de aprehensión por homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de las instituciones policiales del estado.

Asimismo, las autoridades indicaron que se le relaciona con el ataque armado contra un escolta de una exalcaldesa de Tijuana, cometido en mayo de 2023.

Ese atentado correspondería al que sufrió uno de los escoltas de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, el 17 de mayo de 2023 en la ciudad fronteriza.

Además, las autoridades señalaron que a “El Nenuco” también se le vincula con el homicidio de un exalcalde, perpetrado ese mismo mes.

Ese crimen correspondería al asesinato del expresidente municipal de Tonaya, Jalisco, Librado Vizcaíno Álvarez, quien fue atacado a balazos el 1 de mayo de 2023, alrededor de las 21:00 horas, en la intersección de la Carretera Aeropuerto y el bulevar Cuauhtémoc, en la delegación Mesa de Otay, en Tijuana, cerca del muro fronterizo con Estados Unidos, cuando se dirigía a la terminal aérea.

Así ocurrió el asesinato del exalcalde de Tonaya

Vizcaíno Álvarez viajaba en una camioneta Honda BR-V con placas de Baja California, acompañado por otras personas que, al parecer, eran familiares, cuando tuvo un altercado con los ocupantes de un Nissan Sentra negro. Los agresores le dispararon en el tórax y le provocaron la muerte. En un principio se manejó la versión de un choque vehicular; sin embargo, posteriormente se informó que el incidente habría sido simulado para ejecutar el ataque.

Reportes periodísticos señalan que Vizcaíno Álvarez, quien fue alcalde de Tonaya durante el periodo 2015-2018, había sobrevivido a un atentado previo ocurrido el 8 de abril de 2023 en Ensenada.

Así fue el operativo de captura en Zapopan

La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, como resultado de labores de inteligencia, investigación, vigilancia y seguimiento que permitieron establecer la presencia del sospechoso en el municipio.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 22 cartuchos y tres vehículos.

Tras su captura, Arturo Enrique “N” fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para que se determine su situación jurídica.

Lo relacionan con homicidios en Baja California

Las autoridades señalaron que el detenido también contaba con una orden de aprehensión emitida en octubre de 2023 en Baja California por el delito de homicidio calificado.

Además, presuntamente estaría relacionado con un ataque armado contra un escolta de una exalcaldesa de Tijuana, así como con el homicidio de un exalcalde. Ambos hechos ocurrieron durante mayo de 2023, de acuerdo con la información oficial.

La detención forma parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para ejecutar mandamientos judiciales, combatir las actividades delictivas y fortalecer las condiciones de seguridad.

La situación jurídica del detenido será determinada por las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes.