Lemus convoca a especialistas para construir una agenda por el agua limpia en Jalisco

El problema del agua en Jalisco requiere soluciones que involucren al gobierno, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía. Bajo esa premisa, el gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó el Diálogo por el Agua en Jalisco, un encuentro con más de 80 especialistas y representantes de distintos sectores que acordaron establecer una agenda de trabajo y una mesa técnica permanente para atender los retos del abasto y la calidad del líquido en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Durante la reunión, el mandatario estatal reconoció la problemática que enfrenta la ciudad y asumió la responsabilidad de impulsar acciones para mejorar el servicio, sin centrar la discusión en administraciones anteriores.

“No tengo por qué estar culpando para atrás. Yo quiero ver el presente, pero sobre todo, quiero ver el futuro (...) Asumo mi responsabilidad. Es el momento histórico que me tocó vivir y así lo asumo. Voy a tomar las riendas, como lo he hecho desde el primer día de mi administración, en solucionar el problema de la calidad del agua”, afirmó Lemus Navarro.

El gobernador señaló que su administración trabaja en medidas de corto plazo para mejorar el agua que llega a los hogares, aunque advirtió que los resultados serán graduales y requerirán tiempo, así como la colaboración de la población.

“Necesitamos tiempo, la paciencia de la ciudadanía, sé que es muy difícil soportar sobre todo cuando se tiene una mala calidad del agua, pero que sepa la ciudadanía que desde hace meses empezamos a trabajar en ella”, expresó. Añadió que los avances deberán reflejarse paulatinamente durante las próximas semanas y meses, además de mantenerse una visión de mediano y largo plazo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la mesa de trabajo para presentar y discutir el Sistema Institucional de Gestión Estratégica del Agua de Jalisco

Obras para mejorar la calidad del agua

Entre las acciones mencionadas durante el encuentro está la suspensión del uso de agua proveniente de la presa Las Pintas, afectada por descargas clandestinas que, de acuerdo con el Gobierno estatal, son objeto de investigación para identificar a los responsables y establecer sanciones y medidas de reparación.

También se trabaja en la modernización de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, y en la construcción de un bypass y un sistema de bombeo en La Calera para conducir agua procedente del lago de Chapala sin que pase por Las Pintas. Según lo expuesto por el Gobierno estatal, estas obras entrarían en operación entre marzo y abril de 2027.

A estos proyectos se suma la propuesta del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, que busca reemplazar el sistema actual, reducir la extracción de agua del lago y mejorar la calidad del suministro. La construcción se estima en dos años y se plantea un esquema financiero denominado Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación (CMRO).

El Gobierno de Jalisco sostiene que este modelo no implicaría privatizar el servicio, aumentar las tarifas ni contratar deuda pública.

Industria y universidades ofrecen alternativas

En el diálogo también participó Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien planteó aprovechar esquemas de colaboración con empresas que cuentan con excedentes de agua para destinarlos al consumo de las comunidades.

El funcionario explicó que existen antecedentes de acuerdos con industrias para poner a disposición parte del agua que no utilizan, así como experiencias de aprovechamiento de pozos durante una crisis hídrica en la Ciudad de México.

“Ya tenemos algún esquema de convenio, un listado de empresas que tienen excedentes de agua”, señaló Figueroa Cuevas, quien consideró que sería necesario negociar con las compañías para facilitar el suministro mediante infraestructura como tinacos, pipas y purificadoras.

Por su parte, Antonio Lancaster-Jones, presidente de Industriales Jalisco, manifestó la disposición del sector para contribuir con propuestas y alternativas de reúso, entre ellas los sistemas conocidos como Línea Morada, destinados al aprovechamiento de agua tratada para usos que no requieren calidad potable.

“Desde la industria agradecemos que tomen el toro por los cuernos y también ponemos la disposición para hacer la parte que nos corresponda”, expresó.

Livier de Regil, profesora-investigadora de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), llamó a involucrar a la ciudadanía en las soluciones y promover cambios en los hábitos de consumo. Consideró que la infraestructura y la tecnología no serán suficientes si los hogares no participan en el uso eficiente del recurso.

En tanto, César de Anda Molina, presidente del Consejo Consultivo para Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible (COINCYDES), señaló que la dimensión del problema exige la participación de todos los sectores.

“El problema del agua es grande, es grave, es añejo y es de todos, y por lo tanto, tenemos que entrarle todos a resolver esto”, afirmó.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la mesa de trabajo para presentar y discutir el Sistema Institucional de Gestión Estratégica del Agua de Jalisco

Una agenda abierta a nuevas propuestas

Como parte del encuentro, Rodrigo Navarro Guerrero, presidente del Consejo Consultivo del Agua, entregó un documento de alrededor de 500 hojas con propuestas y alternativas para atender los problemas de abasto, calidad y accesibilidad del agua en Jalisco.

Navarro Guerrero explicó que el material busca servir como punto de partida para construir una estrategia de largo plazo y está abierto a modificaciones a partir de las aportaciones de especialistas, autoridades y organizaciones.

“Es un documento vivo, es un documento que ponemos a su disposición para que pueda ser mejorado. No creemos en el Consejo Consultivo que tenemos la verdad”, sostuvo.

El siguiente paso será dar seguimiento a las propuestas mediante una mesa técnica en sesión permanente. El objetivo es convertir las aportaciones en acciones concretas y atender las necesidades que surjan durante el proceso, en una discusión que coloca la calidad del agua, la continuidad del servicio y la responsabilidad compartida en el centro de la agenda hídrica estatal.

PARA SABER

En el Diálogo por el Agua, se dieron cita más de 80 titulares y representantes de las siguientes dependencias del Gobierno del Estado, Municipios, actores sociales, fracciones políticas, academia, técnicos especialistas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, liderazgos sindicales, asociaciones civiles.

Gobierno de Jalisco

-Jefatura de Gabinete.

-Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio.

-Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA).

-Comisión Estatal del Agua (CEA).

-Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

-Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

-Secretaría de Salud Jalisco.

-Secretaria de Educación Jalisco.

Ayuntamientos

-Chapala

-Ocotlán

-Poncitlán

-Jamay

-Jocotepec

-Guadalajara

-Zapopan

-San Pedro Tlaquepaque

-Tonalá

-Tlajomulco

-Juanacatlán

Cámaras empresariales y colegios de profesionistas

-Asociación Mexicana de Hidráulica Sección Jalisco (AMH Jalisco).

-Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

-Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC JALISCO).

-Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco (CCIJ).

-COPARMEX Jalisco.

-COINCyDES Jalisco.

-El Colegio de Jalisco

-American Chamber of Commerce of México.

-Fundación de Guadalajara 500 AC (GDL 500).

-Asociación Mexicana de Hidráulica Sección Jalisco (AMH Nacional).

Academia y especialistas

-Universidad de Guadalajara

-ITESO

-Seminario Permanente en Estudios del Agua del ITESO

-Tec de Monterrey

-Universidad Panamericana

-Ing. Aristeo Mejia Durán

-Ing. José Luis Hernández Amaya

-Ing. José Luis Gutierrez Gomez

-Carlos Hernández Solís

Actores sociales

-Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos

-Corazón de la Tierra

-Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

-Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

-CTM JALISCO

Actores institucionales

-Julio César Hurtado Luna, Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política

del Congreso del Estado.

-José Luis Álvarez Pulido, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado.