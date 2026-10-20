Piden jubilados que el problema del fondo de pensiones no se convierta en una crisis como la del agua sucia

En el Foro se propuso la creación de la Cartilla de Seguridad Social para que cada trabajador conozca todo sobre su jubilación.

El gobierno de Jalisco debe hablar con claridad del problema que vive el sistema de jubilación del Ipejal y decir si le va a entrar a su solución o no. El fondo puede “tronar” en el año 2035 o antes, cuando se agote el dinero y entonces vendrá una crisis como la del agua sucia del SIAPA o como la de la vida cara en Francia, que generó caos y disturbios.

Así lo advirtió Gilberto Pindter Ortiz, secretario de la Asociación para el Futuro de los Pensionados del Ipejal AC, quien dijo que los trabajadores afiliados a ese sistema y los jubilados tienen que “reactivar” la narrativa para que se atienda el problema y no dejarlo en el olvido, como lo han hecho durante cinco sexenios.

El maestro jubilado habló así durante el Foro “Las Pensiones en México y el Futuro del Ipejal” realizado en el Congreso del Estado, quien agregó que si alguien sabe cuál es la gravedad de la crisis del fondo pensionario es precisamente el gobierno estatal.

“Sí queremos que la sociedad en general sepa que la sociedad política (gobierno de Jalisco y diputados) conoce puntualmente del problema y si no quieren tomar cartas en el asunto que nos lo digan con esa puntualidad. ‘No queremos resolverlo, queremos que se convierta en una crisis’. Hago esta analogía: el agua negra que salió de las llaves, no salió ayer para el día siguiente. Tuvo que pasar un tiempo para que llegáramos ahí”, expresó Pindter.

Por su parte, Ernesto Aguilar Rodríguez, presidente de la Asociación para el Futuro de los Pensionados del Ipejal AC, precisó que una vez que se presente un planteamiento para atender la crisis de pensiones en Jalisco, se tiene que tomar en cuenta los siguientes tres principios:

“Venimos a este foro con cuatro principios muy claros. Primero, los derechos adquiridos no se tocan, quien ya se pensionó lo hizo conforme a la ley vigente y ninguna reforma puede aplicarse. Segundo, la sostenibilidad es una responsabilidad compartida, no puede recaer solo en los trabajadores, el estado y las entidades patronales también deben cumplir su parte. Tercero, las decisiones deben tomarse con números a la vista, con estudios actuariales públicos proyecciones transparentes y costos claros, para que nadie decida a ciegas”, aclaró.

Para que todos seamos responsables con nuestras próximas jubilaciones, deberíamos tener información clara sobre nuestra vida laboral. De ello habló Arturo Pérez Díaz, experto en el tema de pensiones y ex presidente del Colegio de Periodistas, quien propone que en el país exista la Cartilla de la Seguridad Social, para cada trabajador de todos los sistemas pensionarios.

“La Cartilla de la Seguridad Social también debería instrumentarla el ISSSTE, el IMSS y el Ipejal. Que en esa Cartilla te digan cuánto tienes en tu fondo, que te diga la antigüedad, los salarios y las dependencias donde has estado trabajando y que te digan como están registrados tus datos. Esta Cartilla de la Seguridad Social sería de gran ayuda porque las personas estarían detectando 10 o 20 años antes algún error en sus datos personales”, afirmó Pérez Díaz.

Durante el foro se presentó el libro “Una pensión no es un rumor”, de la autoría de Eduardo Gómez de la O, presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público AC.