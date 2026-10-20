Imputan por daños y resistencia de particulares a 5 detenidos por desmanes en manifestación por el agua

Detenidos en los disturbios de la segunda manifestación por el agua sucia en Guadalajara

Los cinco sujetos detenidos tras los disturbios del pasado domingo 18 de octubre en la zona centro, durante la manifestación por el agua sucia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, fueron entregados la tarde de este martes a un juzgado del complejo penitenciario de Puente Grande.

Se trata de Cristopher Antonio “N”, Giovanny Rubén “N”, Héctor Dante “N”, Pablo Emanuel “N” y Raúl “N”, quienes fueron detenidos a bordo de una camioneta que según se anunció inicialmente por parte del Gobierno de Jalisco contaba con reporte de robo y en la que huían tras haber lanzado explosivos y quemado una de las puertas del Palacio de Justicia, situado en la Avenida Hidalgo.

Mediante un seguimiento del C5, los sospechosos fueron interceptados el cruce de dicha avenida y la Calzada Independencia, mediante un operativo de la Policía de Guadalajara y la Policía del Estado.

“A los cinco se les señala por su presunta participación en los delitos de daño en las cosas y resistencia de particulares, y en las próximas horas se realizará la audiencia donde se decidirá su vinculación a proceso”, informó la Fiscalía de Jalisco.

La dependencia estatal agregó que las indagatorias del caso están encabezadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, y uno de sus agentes del Ministerio Público continuará con el proceso correspondiente.

Dijo también que además una sexta persona detenida el mismo día, en hechos distintos, enfrentará su proceso en libertad, con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a quien se le investiga por el delito de lesiones dolosas.

Según trascendió, a final de cuentas resultó que la camioneta en la que huían al ser atrapados no era robada.

Dos de los detenidos tienen antecedentes penales.