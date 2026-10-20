En Puente Grande, por robar carro 2027 y $400 mil en efectivo; aparte hirió de un balazo a víctima

Kevin Omar está preso por lesiones y asalto de gran cuantía

Por apoderarse de un automóvil último modelo, 400 mil pesos en efectivo, una laptop y un teléfono móvil de alta gama, un sujeto fue enviado al complejo penitenciario de Puente Grande, en donde un juez le dictó vinculación a proceso y un año de prisión preventiva oficiosa, mientras avanzan las indagatorias para sentenciarlo.

Kevin Omar “N”, presuntamente usó una pistola tipo escuadra, color negro, calibre 9 milímetros, para amagar a un hombre y una mujer la mañana del pasado primero de octubre, cuando ambos llegaron en un vehículo Kia K3, modelo 2027, color rojo, a una empresa ubicada en la Colonia Echeverría, en Guadalajara, de la no se informó el ramo comercial.

Cuando las víctimas intentaban abrir el portón de acceso, habrían sido interceptadas por Kevin Omar, quien las amenazó con el arma de fuego.

Primero trató de quitarle su bolso a la persona de sexo femenino y ante la resistencia que ella opuso, realizó una detonación al aire y después disparó contra el acompañante de la mujer, al que hirió cerca de las costillas.

Enseguida, el asaltante despojó a las víctimas de 400 mil pesos en efectivo, un teléfono celular iPhone 17 Pro Max, una computadora portátil, diversos documentos y las llaves del vehículo, a bordo del cual huyó.

Las indagatorias por parte de la Fiscalía del Estado permitieron identificar al presunto causante y detenerlo con base en una orden de aprehensión, además, los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público fueron suficientes para que un juez le dictara la vinculación a proceso por los delitos de robo calificado y lesiones calificadas.

El juzgador le dictó también prisión preventiva oficiosa por un año, mientras continúan las investigaciones complementarias, cuyo cierre se fijó en dos meses.