Desaparecidos mexicanos en la ONU

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez preparó con mucho cuidado, durante semanas la reunión de trabajo con el Comité de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU. Este doloroso tema lo merecía y México recibió el reconocimiento a sus esfuerzos por revertir este pernicioso fenómeno.

Juan Pablo Albán, presidente del Comité, felicitó al Gobierno de México por las acciones emprendidas en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

“Felicitamos estos avances, esperamos que estos procesos de cooperación de los que se ha dado cuenta con España, con Alemania, con UNFPA, con la Oficina del Alto Comisionado, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se mantengan a través del tiempo y que así mismo esos esfuerzos de cooperación también se mantengan con el comité”, indicó Albán en un respaldo que no suele verse en estos foros.

Ex gobernador Aguirre en el Altiplano

Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, recurrió a la protección de la justicia federal pues, indicó, en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano ni siquiera se permitía que le entregaran sus medicamentos.

Sus padecimientos están plenamente documentados e incluyen problemas renales, dolor lumbar y abdominal, dificultades respiratorias graves y diabetes.

Si bien el juez ordenó que se le entreguen sus medicamentos, aún no se autoriza su traslado a un hospital donde pueda ser atendido. El caso irá dando de que hablar pues, si su aprehensión se dio a partir de un expediente activo (la más que manoseada investigación de los 43 de Ayotzinapa), la atención médica debida a un recluso no puede dejarse de lado en ningún caso, sin importar quién es el personaje implicado.

El caso de la traición a la Patria

Hay varios escenarios en el proceso que se sigue al ex fiscal Jáuregui por traición a la Patria. El primero es que se despresurice el asunto (aunque pocos tendrán deseos de esto con el llamado al combate partidista del 2027 tan cerca). Es el caso de una contención judicial, las actuaciones se limitarían a conductas individuales y se evitaría generalizar responsabilidades.

Si se opta por ampliar la repercusión de la incursión de agentes de EU en territorio mexicano sin el aval federal, entonces la investigación y acusaciones incluirán pruebas sobre comunicaciones y cadenas de mando enteradas del movimiento. Esto aumentará la presión sobre el gobierno de Chihuahua, pero posiblemente también la cohesión de la oposición con miras al 2027.

Los riesgos del caso no están sólo en la esfera política, pues posiblemente el contacto interinstitucional para combatir al narco se reducirá mientras se negocian protocolos de actuación.

El expediente Jáuregui reúne los elementos de una crisis de confianza política local, una controversia federal de soberanía y un problema operativo para la cooperación contra los cárteles.

Perder la compostura

Más allá del espectáculo degradante que es la violencia en la Cámara de Diputados, es también notorio que los avances que logra el PRI en algunos terrenos, como hacer que el PAN rompiera con su convicción de ir sin alianzas en las elecciones del 2027, se ven mermadas por el proceder de lo que podríamos llamar su Bronx legislativo.

Legisladores enfrascados en retar físicamente a miembros de otros partidos resultaban menos notorios cuando la bancada tricolor era amplia. Hoy, con la escasez de curules que padece el partido, la bravuconería se magnifica y es de lo poco que quedará en la memoria de la ciudadanía.