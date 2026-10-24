Jalisco busca profesionalizar los servicios de seguridad privada mediante colaboración interestatal

El Gobierno de Jalisco busca fortalecer la profesionalización de los servicios de seguridad privada mediante el intercambio de experiencias y la coordinación entre instituciones públicas y privadas, por lo que participó en el Segundo Foro de Seguridad Pública y Privada, realizado en Mérida, Yucatán.

Gladys García, directora de Servicios de Seguridad Privada, acudió en representación del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco (SECESP) al encuentro organizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, bajo el lema “Seguridad Pública y Privada: Alianza Estratégica para la Prevención y la Coordinación”.

Durante el foro, autoridades, especialistas y representantes del sector analizaron estrategias para mejorar la preparación del personal, prevenir riesgos y fortalecer la atención de incidentes relacionados con la seguridad.

La jornada incluyó cuatro ponencias centradas en el registro de huellas dactilares, la preservación de la escena del crimen ante la llegada del primer respondiente, la ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas, y la mediación con un enfoque operativo en la seguridad pública y privada.

Los temas permitieron abordar herramientas para proteger información, atender incidentes y fortalecer las capacidades del personal de seguridad privada conforme a la legislación vigente.

El encuentro fue presidido por Carlos Martín Pacheco Medina, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Yucatán, en representación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, el comisario general Luis Felipe Saidén Ojeda.

También participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y de organizaciones civiles vinculadas con la seguridad privada y la criminología corporativa.

De acuerdo con el SECESP, la participación de Jalisco contribuye al intercambio de conocimientos entre entidades y a la actualización de prácticas para mejorar la prestación de los servicios de seguridad privada, así como a la colaboración entre los sectores público y privado en materia de prevención del delito.