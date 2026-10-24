Los acercamientos de la cultura católica a la cultura pop: desde una waifu católica hasta un juego de cartas de santos

En 1999, la película Dogma fue exhibida en cines y recibió descalificaciones por su trato irreverente a la fe católica. En esta sátira aparece el Buddy Christ o «Jesús Compañero», ideado, según la trama del filme, por el cardenal Glick para una campaña denominada ¡Catholicism WOW!, concebida para atraer a los jóvenes a la Iglesia.

Manga

El Jesús Compañero posee una iconografía totalmente moderna que bordea lo caricaturesco, con un toque de humor juvenil: es un Jesús sonriente que guiña un ojo, apunta al espectador con un dedo y hace el gesto del pulgar arriba.

Inescrutables y misteriosos son los caminos del Señor. La intersección entre la cultura católica y la cultura pop, hasta hace unas décadas, sonaba a eso: a una sátira ocurrente y algo provocadora para los descreídos, y casi a blasfemia o irreverencia para los creyentes. Cuestión de perspectivas.

Desde el Concilio Vaticano II se habla en la Iglesia de adecuarse a las formas de comunicar y divulgar de la modernidad sin comprometer el contenido de la doctrina. Evangelizar en los tiempos de la modernidad líquida, para algunas autoridades vaticanas, requiere hacer concesiones en la estética, las dinámicas y los instrumentos de la cultura pop.

La Biblia en Acción

El cristianismo evangélico ha tomado nota de esta necesidad y nos entregó, en 2010, La Biblia en Acción, publicada por la editorial cristiana evangélica de carácter interdenominacional David C. Cook, fundada en los Estados Unidos.

Esta Biblia con formato de novela gráfica es más bien un compendio de relatos significativos y relevantes del Antiguo y Nuevo Testamento, ilustrados a la manera de un cómic. El artista detrás de esta obra es Sergio Cariello, un dibujante conocido por sus trabajos en Marvel Comics y DC Comics, mientras que la adaptación y los guiones corrieron por cuenta de Doug Mauss.

Una «Biblia» en cómic: vaya audacia o, tal vez, osadía (cómo definirla queda al criterio de cada quien). Sin embargo, seguro no resultó una mala idea, sobre todo para los siempre vanguardistas jesuitas. En 2018, su Editorial Mensajero publicó La Biblia Manga, que adapta también pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, desde la Creación hasta el Apocalipsis, empleando el estilo y la dinámica del manga shōnen (historietas japonesas dirigidas a adolescentes y jóvenes).

En este mismo tenor y en fechas más recientes, se hicieron muy virales las ilustraciones de Haruhi Aisaka, un artista japonés converso al catolicismo. Sus trabajos los divulga principalmente en X (antes Twitter) y en ellos trata a la Santísima Virgen María en sus distintas advocaciones —la Guadalupana, Lourdes, la Inmaculada...—, así como a Jesús y a diversos santos, con un estilo anime que logra darle un aire moderno a esta iconografía y adaptarlo a la cultura pop japonesa.

Virgencita Plis

Los japoneses no fueron los pioneros en esto de hermanar culturas (la religiosa y la pop): aquí en México tuvimos a la Virgencita Plis, creada por Amparo «Amparín» Serrano, una ilustradora que le dio precisamente a la Virgen de Guadalupe una representación pop de estilo caricaturesco (chibi). Amparito fue la fundadora de la exitosa marca Distroller, reconocida y ubicada por muchos papás por muñecos como los Casimeritos.

Que los católicos con iniciativa emprendan este nuevo sincretismo que fusiona estéticamente las formas tradicionales con las modernas no cuenta, de entrada, con un respaldo oficial y podría ser catalogado por muchos como irreverente al carecer de la licencia de las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, cuando es la propia Iglesia la que no solo avala, sino que también replica esta estrategia, entonces podemos hablar de una apuesta institucional por la modernización.

Luce, la mascota oficial del Jubileo de 2025

Está el caso de Luce, la mascota oficial del Jubileo de 2025, encargada y presentada por el Vaticano. Al igual que ocurre con los mangas y las caricaturas católicas, Luce es un personaje de estilo anime concebido para que los jóvenes conecten con la fe, reconociéndose en las representaciones de la cultura a la que están habituados. Con sus ojos grandes, proporciones infantiles, impermeable amarillo, botas manchadas de barro (de misionera), rosario y báculo, cumplió su cometido y pronto, en ciertos círculos de frikis (aficionados a las culturas pop tanto estadounidense como japonesa), comenzaron a llamarla la «waifu católica» (o la «novia platónica de animación católica»).

La idea —muy atrevida e incluso cuestionada— es llevar la fe católica al mundo y a las dinámicas de los jóvenes, en vez de esperar que sean ellos quienes por propia voluntad vengan y se adapten a las fórmulas y formas que por tradición ha seguido la Iglesia para transmitir sus verdades y valores cristianos.

Entre estas iniciativas, una muy reciente y destacada por la prensa oficial católica es Llamados al Reino, un juego de cartas al estilo Magic, ¡Yu-Gi-Oh! o Pokémon donde, en vez de personajes de fantasía, las imágenes están inspiradas en los santos, Jesús, la Virgen María y elementos de la Iglesia católica.

Llamados al Reino

Esta iniciativa también surgió de un laico comprometido, Erick Trejo, un ilustrador aficionado de México. La primera carta que diseñó, de manera muy oportuna, fue la de san Carlo Acutis, conocido como «el santo de internet». En su primera edición, este juego ya cuenta con un mazo de santos completo, todos de la autoría de Trejo. Para completar la serie, existen otras cartas especiales como el Rosario y objetos sacramentales como la Medalla Milagrosa y el agua bendita.

Modernizar no es obligatoriamente sinónimo de desacralizar. Así lo entienden los impulsadores de iniciativas como La Biblia Manga, Luce y Llamados al Reino. Su intención al apropiarse de los lenguajes icónicos y simbólicos de la cultura pop (o, mejor dicho, friki) es emplearlos para los fines de la evangelización, guardando en todo momento el debido respeto hacia la fuente de la representación: el arte, las ideas y los rituales sagrados.