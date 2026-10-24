Enrique Velázquez será el presidente del Congreso de Jalisco el próximo semestre

El nuevo presidente del Congreso ha sido cuatro veces legislador por el PRD y Hagamos.

En forma unánime, el Congreso de Jalisco eligió a la mesa directiva para los siguientes seis meses y el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, asumirá la presidencia para el periodo del 1 de noviembre al 30 de abril de 2027.

Enrique Velázquez explicó cuáles son algunos temas pendientes que tiene el Poder Legislativo.

“Vienen cosas interesantes y tenemos que darle una conducción adecuada, porque el tema es que el Congreso del Estado debe recuperar la solemnidad, la serenidad, y sobre todo, la posibilidad de discutir todos los temas necesarios. Viene el tema del agua, vamos a esperar otra iniciativa del gobernador para ver que es lo que está planteando, para darle solución y tendríamos que discutirlo de manera muy seria y yo me ofrezco a ser un presidente que va a actuar con el fortalecimiento institucional”, afirmó.

Acompañarán a Enrique Velázquez, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla y Claudia Murguía Torres, como vicepresidentes; y como secretarios Alejandro Barragán Sánchez y Yussara Canales González.

Esta será la segunda vez que Enrique Velázquez fungirá como presidente del Congreso de Jalisco, quien ha sido ya cuatro veces legislador local.

Durante la sesión, la bancada de Hagamos propuso que se solicite a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, que rinda un informe pormenorizada sobre su actuación el 11 de octubre, durante la manifestación frente a Casa Jalisco.

Ese informe deberá incluir las investigaciones, las medidas cautelares emitidas, la documentación de posibles actos de tortura, su colaboración con la CNDH y la ruta para emitir recomendaciones.

El legislador Enrique Velázquez indicó que la idea es que la titular de la Defensoría también comparezca ante el pleno del Legislativo.