InnovaFest 2026 reúne en Guadalajara a talento, empresas e inversionistas

Jalisco fue sede de InnovaFest 2026, encuentro nacional que se realizó ayer en Guadalajara para vincular el talento científico, las empresas, las universidades y los inversionistas con nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico y de negocio. La jornada reunió a más de 12 mil visitantes, 800 expositores y 90 inversionistas y fondos de inversión, con una agenda centrada en la innovación como motor de competitividad económica.

InnovaFest 2026 (Edgar Quintana)

¿Qué hace de Jalisco un referente en innovación?

Bajo el eje “Economía en Transformación: Tecnología, Industria y Nuevos Negocios”, el encuentro abordó sectores estratégicos como inteligencia artificial, semiconductores, fintech y salud, además de impulsar el intercambio entre quienes desarrollan conocimiento y quienes pueden llevarlo al mercado.

Mauro Garza Marín, coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, destacó la importancia de la propiedad industrial para la competitividad de la entidad. Señaló que una parte importante de las patentes del país se genera en el estado, con aplicaciones que abarcan sectores como el agroindustrial, la salud y la biotecnología.

InnovaFest 2026 (Edgar Quintana)

Por su parte, Vidal Llerenas Morales, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), subrayó que estos espacios permiten conectar a quienes hacen ciencia y emprendimiento con los sectores productivos. La participación de empresas, universidades y centros de investigación representa una oportunidad para que los desarrollos tecnológicos encuentren aplicaciones y lleguen al mercado.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno de México, destacó en un mensaje videograbado desde Washington el papel de Jalisco en la innovación nacional y la importancia de acercar fondos de inversión, emprendedores y nuevas ideas para transformar la economía.

InnovaFest 2026 (HECTOR HERNANDEZ)

¿Qué proyectos destacaron en el encuentro?

Uno de los momentos de la jornada fue la entrega de reconocimientos del Premio a la Innovación Mexicana, en sus categorías de etapa temprana y etapa avanzada. Entre los resultados sobresalieron 22 proyectos de Jalisco relacionados con movilidad, salud, sostenibilidad, seguridad hídrica, economía digital, inteligencia artificial y energía.

Entre las iniciativas reconocidas se encontraron desarrollos de estudiantes del Tecnológico Superior de Jalisco y de la Red de Centros de Innovación, seleccionados por su potencial de impacto en un universo de más de tres mil postulaciones.

Además, la plataforma Mentes en Acción abrió un espacio para que los responsables de proyectos innovadores presentaran sus propuestas ante empresarios e inversionistas, con la posibilidad de establecer vínculos y explorar alternativas de financiamiento.

La agenda también incluyó ponencias de especialistas nacionales e internacionales, talleres, exhibiciones de proyectos y patentes, así como espacios de intercambio orientados a acercar los avances científicos y tecnológicos a las industrias que pueden aprovecharlos.

InnovaFest 2026 (Edgar Quintana)

¿Cómo puede traducirse la innovación en nuevas oportunidades?

La realización de InnovaFest 2026 permitió mostrar las capacidades del ecosistema jalisciense, integrado por empresas globales, emprendimientos, instituciones académicas, centros de investigación y talento especializado.

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, destacó la relevancia de la colaboración entre la academia y el sector privado para impulsar la transferencia tecnológica y facilitar que las innovaciones encuentren una salida comercial.

Más allá de reunir a especialistas y presentar desarrollos, el reto consiste en convertir estos encuentros en proyectos concretos, inversión y soluciones que respondan a necesidades de la industria y la sociedad. Con la participación de investigadores, emprendedores y fondos de inversión, InnovaFest buscó fortalecer esos vínculos y proyectar a Jalisco como uno de los principales puntos de encuentro para la innovación y el desarrollo tecnológico en México.

Para saber

“Milo” Barrera Novelo, Secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, recibió la estafeta de la próxima fecha del InnovaFest 2026, programada para el 4 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI.