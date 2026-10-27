Cemex renueva su manual para orientar a las familias en la construcción de vivienda

Con el objetivo de facilitar el acceso a conocimientos básicos de construcción, Cemex lanzó la cuarta edición de su Manual de Autoconstrucción, una herramienta dirigida a las familias que desean edificar, ampliar o remodelar sus hogares con mayor seguridad y una mejor planeación.

La publicación concentra recomendaciones técnicas explicadas en términos accesibles para acompañar a las personas durante las distintas etapas de un proyecto habitacional. Su contenido fue revisado y validado por el Tecnológico de Monterrey para ofrecer orientación práctica a quienes participan en trabajos de construcción.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó que compartir conocimientos es parte de la contribución de la compañía al sector de la construcción.

“En Cemex creemos que el acceso al conocimiento es tan importante como ofrecer soluciones para la construcción. Con esta nueva edición buscamos que más personas cuenten con herramientas confiables para tomar mejores decisiones, fortalecer la seguridad de sus proyectos y construir espacios que mejoren su calidad de vida”, señaló.

El manual aborda aspectos que van desde la definición del presupuesto y el diseño de los espacios hasta la selección de materiales, las instalaciones, los acabados y el mantenimiento de la vivienda. También contempla el crecimiento progresivo de los inmuebles, una alternativa para las familias que planean ampliar sus espacios conforme a sus necesidades.

La seguridad y la sostenibilidad son componentes centrales de esta edición, que incorpora consejos para utilizar los recursos de forma eficiente y adoptar prácticas que favorezcan tanto el bienestar de los habitantes como el cuidado del entorno.

Con esta iniciativa, Cemex busca dar continuidad a sus acciones de capacitación y transferencia de conocimientos relacionados con la autoconstrucción y el mejoramiento de vivienda, al poner información técnica al alcance de un mayor número de personas.

Las personas interesadas pueden consultar el manual a través del sitio oficial de la empresa: https://www.cemexmexico.com/

En el marco de sus 120 años, Cemex refrendó su compromiso de promover herramientas que ayuden a las familias a construir y mejorar sus hogares de manera confiable, responsable y sostenible, con beneficios para sus comunidades.