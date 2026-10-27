Realizarán jornada gratuita de toma de ADN para familias de personas desaparecidas en Arandas

Realizará Brigada Forense jornada de toma de muestras de ADN a familias de personas desaparecidas en Arandas

El instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizará una jornada de toma de muestras de ADN y entrevistas contextuales para familiares de personas desaparecidas los días 30 y 31 de octubre en el municipio de Arandas, con el objetivo de contribuir a la identificación de personas fallecidasd que permanecen sin ser reconocidas.

Las Brigadas Forenses atenderá a las familias de la región Altos Sur en la Sala Audiovisual del DIF Municipal de Arandas, ubicada en la calle Álvaro Obregón número 518, en la colonia Centro. El horario será de 9:00 a 17:00 horas y los servicios serán gratuitos.

El IJCF explicó que estas jornadas buscan obtener perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas para comprobarlos con los registros de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI). Este procedimiento puede ayudar a establecer coincidencias genéticas y aportar información para conocer la identidad de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Para recibir atención, el instituto recomienda programar una cita por medio de WhatsApp o llamada telefónica al número 33 1411 2215, disponible de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas.

En cuanto a la toma de muestras, las autoridades señalaron que se busca obtener sangre de familiares directos de la persona desaparecida. Se recomienda que acudan preferentemente la madre, el padre, una hija o un hijo, debido a que el parentesco puede contribuir a obtener resultados útiles para la identificación genética. El organismo también aclaró que no es necesario acudir en ayunas para realizar el procedimiento.

Además de las muestras de ADN, el personal de la Brigada Forense recabará información sobre las circunstancias de la desaparición y las características físicas de la persona buscada. Entre los datos que se pueden proporcionar se encuentran la estatura, cicatrices, tatuajes, prótesis, características dentales y otros rasgos que permitan distinguirla. La información recopilada será importante para complementar los registros y facilitar las labores de identificación.

La jornada está dirigida a familias de los municipios de Aranda, Acatic, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo.

Para acudir, las personas adultas deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de niñas, niños y adolescentes, se solicitará la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El IJCF precisó que las familias pueden acceder a estos servicios sin necesidad de haber presentado previamente una denuncia por desaparición, con la finalidad de facilitar su participación en los procesos de búsqueda e identificación.

Con esta jornada, la Brigada Forense busca acercar los servicios especializados a las familias de la región Altos Sur y fortalecer las acciones de identificación humana mediante la colaboración de quienes buscan a sus seres queridos.