Reparte Guadalajara más de 4.6 millones de litros de agua e instala nueve cisternas comunitarias

El Gobierno de Guadalajara ha distribuido más de 4 millones 600 mil litros de agua gratuita en más de 120 colonias, mediante un operativo de pipas que se complementa con la instalación de nueve cisternas comunitarias en puntos estratégicos del municipio.

Cisternas en las colonias (Cortesía)

La estrategia busca reforzar el abastecimiento en las colonias incorporadas al esquema de rotación del servicio implementado por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante alternativas para que la población pueda acceder al líquido durante los periodos de suspensión.

De acuerdo con el Gobierno municipal, el operativo de distribución ha desplegado una flota de hasta 77 pipas para atender las necesidades de las familias en las zonas prioritarias.

Entre las colonias beneficiadas se encuentran Talpita Oriente, Polanquito, Vistas del Sur, San Miguel de Huentitán Primera Sección, Belisario Domínguez, La Esperanza, Circunvalación Belisario, Jardines de la Cruz Primera Sección, Polanco Oriente, San Marcos, Guadalajara Oriente, Antigua Penal de Oblatos, Santa Eduwiges, Jardines de la Cruz Segunda Sección y San Felipe Primera Sección.

Como parte de las medidas complementarias, el municipio comenzó la instalación de nueve cisternas comunitarias en espacios públicos, centros barriales, mercados, plazas y recintos religiosos, con el propósito de acercar puntos de abastecimiento a los habitantes.

Los depósitos se encuentran en la Plaza Talpita, en Talpita Oriente; el Centro Barrial Polanquito; la parroquia de La Esperanza; la parroquia de Margarita Maza de Juárez, en San Miguel de Huentitán; la esquina de Puerto Ángel y Pedernal, en San Marcos; el Centro Comunitario 4 del DIF, en Ampliación Talpita; el Mercado Municipal Francisco I. Madero, en Santa María; la Unidad Deportiva 59, conocida como El Campito, en Prados del Nilo, y la colonia San Vicente.

Además de las acciones para garantizar el suministro, el Gobierno de Guadalajara mantiene un programa de apoyos para mejorar la calidad del agua en los hogares y facilitar su almacenamiento. Más de 30 mil familias han recibido insumos como tinacos, filtros y pastillas de cloro.

Para reportar problemas relacionados con el servicio, el SIAPA dispone de un canal de WhatsApp en el número 33 5164 4440. Las personas usuarias deben tener a la mano su cuenta contrato.

También se puede consultar la información sobre el esquema de rotación del servicio en el sitio oficial: https://rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx/.

Con estas medidas, el municipio busca atender las necesidades de abastecimiento en las colonias afectadas por la rotación del servicio, mediante la distribución emergente en pipas, la instalación de cisternas y la entrega de insumos para los hogares.