Jalisco escucha a familias de personas desaparecidas para fortalecer la cultura de paz

El Gobierno de Jalisco realizó un encuentro con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, con el objetivo de incorporarlas al Programa Estatal de Cultura de Paz 2026-2029.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, como parte de los Diálogos de Paz Territoria, un ejercicio que busca identificar los problemas que afectan la tranquilidad de las comunidades y establecer acciones para prevenir las violencias en la entidad.

Durante el encuentro, las familias compartieron sus experiencias y plantemientos sobre la atención que reciben de las instituciones, así como las dificultades que enfrentan durante la búsqueda de sus seres queridos. También se abordó la importancia de mejorar la coordinación entre las dependencias gubernamentales y fortalecer los mecanismos de acompañamiento.

Cynthia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, señaló que hablar de paz tiene un significado particular para quienes buscan a un familiar desaparecido, debido a las consecuencias que esta situación genera en su vida cotidiana.

La funcionaria explicó que el diálogo busca conocer qué cambios consideran necesarios las familias, cuáles son los apoyos que requieren y cómo pueden mejorar las relaciones con las autoridades responsables de atender sus casos.

Asimismo, destacó que las experiencias de los colectivos representan una fuente importante de conocimiento para comprender las necesidades de las personas afectadas y desarrollar propuestas que respondan a sus realidades.

El encuentro también permitió identificar áreas de oportunidad en la atención insitucional, además de reconocer las redes de apoyo que las propias familias han construido para acompañarse durante los procesos de búsqueda. Los Diálogos por la Paz forman parte de una serie de 18 encuentros que se desarrollan en las 12 regiones de Jalisco. La intención es escuchar a distintos sectores de la población y conocer las situaciones que afectan la convivencia, la seguridad y el bienestar en sus comunidades.

Los resultados de estas reuniones serán considerados en la elaboración del Programa Estatal de Cultura de Paz 2026-2029, instrumento que establecerá líneas de acción para las dependencias estatales en materia de prevención de las violencias y fortalecimiento de la convivencia pacífica.

La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana busca que las propuestas ciudadanas puedan llegar a las instituciones correspondientes y contribuir a una mejor coordinación entre las autoridades. Durante la reunión se procuró mantener un espacio de escucha respetuosa, tomando encuenta la sensibilidad de los temas abordados y las decisiones de cada participante sobre su intervención.

La desaparición de personas representa una situación que afecta a las familias en distintos aspectos, desde su estabilidad emocional y económica hasta sus actividades cotidianas. Por ello, la participación de quienes viven esta experiencia resulta relevante para identificar las necesidades de atención y acompañamiento.