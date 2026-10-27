Capacita Zapopan a 150 mujeres en herramientas digitales y emprendimiento

El Gobierno de Zapopan capacitó a 150 mujeres de entre 45 y 65 años mediante las dos primeras generaciones del programa Click Mujer, una iniciativa que busca fortalecer sus negocios, impulsar el desarrollo económico y ampliar sus oportunidades de inclusión digital.

La segunda generación concluyó su formación con 100 nuevas egresadas, quienes durante ocho semanas participaron en 16 sesiones enfocadas en el desarrollo de habilidades prácticas para mejorar sus emprendimientos.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, destacó la importancia de acercar herramientas tecnológicas a las mujeres para fortalecer sus proyectos y generar nuevas oportunidades de desarrollo, independientemente de su edad.

“Hoy tenemos muchísimas herramientas digitales, inteligencia artificial, tecnología; hay que aplicarla. Nunca hay edad para aprender”, señaló.

Por su parte, Camila Galván Torres, directora de Emprendimiento de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, explicó que el programa contempla conocimientos en digitalización de negocios, manejo de Excel, optimización de procesos, finanzas, inteligencia artificial y ciberseguridad, entre otras áreas.

La funcionaria también resaltó que Click Mujer busca generar redes de colaboración entre las participantes, además de brindarles conocimientos para fortalecer sus actividades productivas.

“En este espacio de Click Mujer no solamente ustedes aprendieron a digitalizar sus negocios, a utilizar Excel, a eficientar sus procesos, a aprender la magia de la inteligencia artificial, sino hicieron algo que nosotras sabemos hacer muy bien: hicimos comunidad”, expresó.

Galván Torres agregó que el intercambio de experiencias y la creación de alianzas permiten que las emprendedoras se conviertan en colaboradoras y aliadas para impulsar sus respectivos proyectos.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Zapopan busca ampliar el acceso de las mujeres a herramientas tecnológicas y conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de sus negocios y a su participación en la economía.