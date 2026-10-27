Guadalajara prepara desfile de catrinas y altar monumental para celebrar el Día de Muertos

Guadalajara alista una amplia cartelera de actividades para celebrar el Día de Muertos 2026, con eventos culturales, deportivos y recreativos que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 9 de noviembre. El programa incluye un desfile de catrinas, un altar monumental, una carrera nocturna, exposiciones y un operativo especial de seguridad en los panteones municipales.

Altar monumental en La Minerva y espacios intervenidos

Uno de los principales atractivos será el altar monumental que se instalará en la Glorieta de La Minerva del 31 de octubre al 2 de noviembre. El montaje rendirá homenaje a los pueblos originarios de Jalisco e incorporará proyecciones de video mapping, fuentes interactivas y tótems luminosos.

Además, la Plaza Guadalajara y la Plaza Tapatía contarán con decoración alusiva al Día de Muertos y actividades dirigidas a habitantes y visitantes.

Desfile de catrinas recorrerá el centro de Guadalajara

El tradicional desfile de catrinas se realizará el sábado 31 de octubre, de las 18:00 a las 20:00 horas. El recorrido comenzará en el cruce de avenida Chapultepec y avenida México, continuará por avenida Hidalgo y concluirá en la Plaza de la Liberación.

El Ayuntamiento prevé la participación de alrededor de mil 500 personas, además de organizaciones civiles y empresas que se sumarán al contingente.

Carrera nocturna “El sendero del cempasúchil”

Ese mismo día se llevará a cabo la primera edición de la carrera nocturna de cinco kilómetros “El sendero del cempasúchil”. La salida será a las 20:00 horas desde Paseo Alcalde y la ruta pasará por las avenidas Vallarta y Chapultepec hasta llegar a los Arcos de La Minerva.

La inscripción será gratuita y habrá cupo para cuatro mil participantes, quienes podrán correr caracterizados con temática de Día de Muertos. Al finalizar el recorrido recibirán una medalla conmemorativa.

Feria del Cartón y Escuadrón Catrina

Como parte de las celebraciones, la Feria del Cartón se instalará del 31 de octubre al 4 de noviembre, con venta de artesanías, catrinas, calaveritas y artículos para ofrendas. También habrá presentaciones artísticas todos los días entre las 17:00 y las 18:00 horas.

A la programación se sumarán las exhibiciones del Escuadrón Catrina, integrado por elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, que se presentará en distintos puntos de Guadalajara del 27 de octubre al 2 de noviembre.

Festival Bien de Noche y Vía RecreActiva

Las actividades continuarán el 7 de noviembre con el primer aniversario del festival Bien de Noche, que se desarrollará de las 19:00 a las 23:00 horas con talleres, música y propuestas recreativas.

También se realizará una edición especial de la Vía RecreActiva con temática de Día de Muertos, además de la participación musical de Dato Tovar y Los Otakumbias.

Operativo de seguridad en panteones de Guadalajara

Para atender a las personas que acudirán a los cementerios municipales, el Gobierno de Guadalajara desplegará un operativo del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Participarán 630 elementos y 100 vehículos, distribuidos en los cinco panteones de la ciudad, con vigilancia de las 8:00 a las 18:00 horas.

Las autoridades recomendaron mantener bajo supervisión a niñas y niños, prestar atención a las personas adultas mayores, ubicar las rutas de evacuación y apagar las veladoras colocadas en los altares al retirarse.