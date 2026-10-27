Guadalajara tendrá funciones de cine gratuitas al aire libre del 28 de octubre al 1 de noviembre

Los parques de la Zona Metropolitana de Guadalajara se convertirán en salas de cine al aire libre con una cartelera gratuita del 28 de octubre al 1 de noviembre, como parte de la iniciativa Cinema Live, que busca acercar el entretenimiento y la cultura a las familias.

Durante cinco días, habitantes y visitantes podrán disfrutar de películas animadas y de fantasía en distintos espacios públicos, con funciones nocturnas que permitirán convivir y disfrutar del cine bajo las estrellas.

La programación comenzará el miércoles 28 de octubre con la película Unidos, que se proyectará en el Bosque Urbano Tlaquepaque a las 19:45 horas. Para el jueves 29 de octubre, la cartelera continuará con El cadáver de la novia, que llegará al Parque Metropolitano a las 20:00 horas, con una historia de animación relacionada con la temporada de Halloween y Día de Muertos.

El viernes 30 de octubre habrá dos funciones simultáneas. En el Parque Alcalde se presentará Monsters University, mientras que en el Parque Mirador Independencia se proyectará Maléfica. Ambas funciones están programadas para las 19:45 horas.

Las actividades continuarán el sábado 31 de octubre con Coco, una película que aborda las tradiciones mexicanas relacionadas con el Día de Muertos. La función tendrá lugar en el Parque Metropolitano a las 19:30 horas, en una fecha en la que muchas familias comienzan a celebrar esta tradición. Finalmente, el domingo 1 de noviembre, el ciclo cerrará con la película Hotel Transylvania, que se proyectará en el Parque de las Niñas y los Niños, en Zapopan, a las 19:30 horas.

La iniciativa Cinema Live busca convertir los espacios públicos en lugares de convivencia mediante actividades culturales accesibles para personas de diferentes edades. Las proyecciones permiten que las familias disfruten de películas sin tener que pagar una entrada, al mismo tiempo que aprovechan las áreas verdes de la ciudad.

Para asistir, se recomienda llegar con anticipación y llevar una manta para sentarse cómodamente en el pasto. También es importante consultar las redes sociales oficiales de Cinema Live antes de acudir, ya que las funciones al aire libre podrían cambiar o cancelarse debido a las condiciones del clima.

Guadalajara y los municipios cercanos ofrecen una alternativa de entretenimiento gratuito durante la semana previa y el inicio de las celebraciones de Día de Muertos, con películas dirigidas principalmente al público familiar.

La programación reúne animación, fantasía y comedia en diferentes parques de la zona metropolitana, con el propósito de fomentar la convivencia y acercar el cine a más personas.

Cartelera completa: