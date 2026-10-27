Modernización de planta potabilizadora de Miravalle registra 23% de avance

La modernización de la Planta Potabilizadora Número 1 (PP1), ubicada en Miravalle, registra un avance del 23 por ciento en su primera etapa y se prevé que comience a operar en abril de 2027, informó el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Luis Barboza Niño.

El proyecto busca mejorar la calidad del agua que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara desde el lago de Chapala, mediante la incorporación de nuevas tecnologías que permitan reducir los malos olores, el color, los sedimentos y otros contaminantes presentes en el líquido.

De acuerdo con el funcionario, la planta es una de las principales instalaciones para el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana, por lo que su modernización representa una parte importante de las acciones para mejorar el servicio.

Barboza Niño explicó que las nuevas tecnologías permitirán eliminar materia orgánica y reducir los compuestos que afectan el olor, el color y el sabor del agua. También ayudarán a fortalecer la capacidad de tratamiento ante contaminantes emergentes. La modernización contempla tres etapas. La primera tendrá una capacidad de potabilización de aproximadamente 2 mil litros por segundo y se espera que entre en funcionamiento en abril de 2027. La segunda etapa está programada para concluir en marzo de 2028, mientras que la tercera se prevé terminar en enero de 2029.

Con la conclusión de las tres fases, la planta podrá procesar más de 7 mil litros de agua por segundo, de acuerdo con las estimaciones presentadas por la CEA. La inversión reportada para la modernización de la Planta Potabilizadora Número 1 asciende a 5 mil 417 millones de pesos, recursos destinados a mejorar su infraestructura y capacidad de tratamiento.

El funcionario aseguró que el agua que sale de la planta cumple con las normas de calidad; sin embargo, reconoció que todavía pueden presentarse problemas en algunas zonas debido a la contaminación acumulada en las tuberías y redes de distribución. Por esta razón, señaló que es necesario realizar un diagnóstico sobre las condiciones del agua que llega a las viviendas y continuar con los trabajos de limpieza del sistema de abastecimiento.

La situación se relaciona también con las acciones para atender los problemas de calidad del agua registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante las últimas semanas.

Entre las medidas implementadas se encuentra la revisión de las fuentes de abastecimiento y el desarrollo de obras complementarias para mejorar la conducción del agua hacia la planta.

Además, las autoridades mantienen trabajos relacionados con el saneamiento de la presa Las Pintas, cuyo estado puede influir en la disponibilidad y calidad del agua destinada al proceso de potabilización.

Barboza Niño indicó que el plazo establecido para mejorar las condiciones de la presa podría modificarse si no se cuenta con suficiente agua o si su calidad representa un riesgo para el cumplimiento de las normas sanitarias.

Con la modernización de la planta de Miravalle, las autoridades estatales buscan fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el tratamiento del agua que abastece a miles de habitantes de Guadalajara y municipios cercanos.