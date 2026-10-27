SIAPA programa cortes de agua en colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) mantiene el programa de tandeos de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que este martes 27 de octubre varias colonias de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan presentan cortes o baja presión en el suministro.

La medida forma parte de un esquema de rotación del servicio que busca atender los problemas recientes relacionados con la calidad del agua, este martes las afectaciones corresponden a las zonas 2 y 5 del calendario de distribución.

En Guadalajara, la Zona 2 incluye colonias como Agua Azul, Analco, González Gallo, La Perla, Lomas del Gallo, Los Arrayanes, San Juan de Dios y Unidad Modelo, entre otras. Por su parte, la Zona 5 contempla colonias como Abastos, Americana, Chapalita, El Fresno, Jardines del Bosque, Jardines del Sur, Mexicaltzingo, Miravalle, Moderna, Plaza del Sol y Lomas de Polanco.

SIAPA programa cortes de agua en colonias de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan

En San Pedro Tlaquepaque, las afectaciones de la Zona 5 incluyen lugares como Altosur, Cerro del Cuatro, El Refugio, Infonavit Miravalle, Lomas de Santa María, Nueva Santa María, Terralta y Valle de la Misericordia. Mientras tanto, en Zapopan se encuentran contempladas colonias como Ciudad del Sol, El Mante, La Calma, Las Águilas, Pinar de la Calma y Rinconada del Sol.

El esquema de rotación se implementó después de que las autoridades suspendieran temporalmente el uso de agua proveniente de la presa Las Pintas y del antiguo sistema Chapala, debido a problemas relacionados con la calidad del suministro. Ante esta situación, el organismo pidió a los habitantes de las zonas afectadas tomar precauciones, almacenar únicamente el agua necesaria para las actividades básicas y evitar el desperdicio.

También recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a que algunas colonias reciben agua de diferentes fuentes de abastecimiento y pueden presentar variaciones en las afectaciones. El calendario de tandeos contempla nuevas interrupciones durante la semana. La Zona 2 tiene programadas afectaciones adicionales los jueves y domingos, mientras que la Zona 5 vuelve a presentar modificaciones en el servicio los miércoles y sábados.

Las autoridades también han informado sobre alternativas de abastecimiento mediante pipas y plantas potabilizadoras móviles para atender a los sectores afectados. Los usuarios pueden consultar los canales oficiales del SIAPA para verificar si su colonia está incluida en el calendario y conocer las opciones disponibles para reportar problemas en el suministro.

Con estas medidas, las autoridades buscan administrar el agua disponible mientras continúan las acciones para mejorar la calidad del líquido que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara.