Arq. Javier Sordo Madaleno recibe el Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano 2026

Arq. Javier Sordo Madaleno

El Premio Cemex a la Vida y Obra Lorenzo H. Zambrano 2026 será otorgado al arquitecto mexicano Javier Sordo Madaleno, gracias a su contribución a la transformación del panorama urbano de México, manteniendo una visión innovadora y un firme compromiso con el desarrollo comunitario.

El premio que otorga la compañía de materiales de construcción Cemex, tiene el objetivo de reconocer a ingenieros y arquitectos cuya labor ha impulsado de manera destacada la industria y el progreso social.

​Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Sordo Madaleno actualmente preside SOMA Group, firma próxima a cumplir 90 años, ha promovido modelos de densificación, usos mixtos y proyectos centrados en las personas. Entre sus obras más icónicas destacan:

​ARTZ Pedregal

​Expansión Antara

​SOMA HQ

​El Palacio de los Palacios Polanco

El galardonado fomenta el desarrollo social a través de la Fundación Sordo Madaleno e integra la cultura en los espacios públicos mediante plataformas impulsadas por la tercera generación familiar, tales como Arte Abierto y el laboratorio transdisciplinario Obra, que recientemente abrió sede en Londres y próximamente operará en la Ciudad de México.

​Su trabajo cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el American Institute of Architects (AIA), el Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) y el World Architecture Festival (WAF).

La distinción se entregará el próximo 12 de noviembre en la Ciudad de México, en el marco de la ceremonia por el 35 aniversario del Premio Obras Cemex, edición que marca el inicio de su formato bienal y coincide con los 120 años de la fundación de la empresa.