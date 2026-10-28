Invierte Tlajomulco 6.6 millones de pesos en dos vialidades de San Sebastián el Grande

Dos vialidades de San Sebastián el Grande fueron renovadas con una inversión conjunta de 6.6 millones de pesos: la calle Emiliano Zapata Oriente y el Andador Felícitas Rico, obras con las que el Gobierno de Tlajomulco busca mejorar la circulación, la accesibilidad y las condiciones del espacio público.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la entrega de ambas intervenciones. La primera requirió cuatro millones de pesos y la segunda, 2.6 millones.

En la calle Emiliano Zapata Oriente, en el tramo entre Constitución y Madre Perla, se renovaron mil 960 metros cuadrados con empedrado tradicional y huellas de concreto estampado. Los trabajos también incluyeron un canal para conducir el agua pluvial, rehabilitación de banquetas, señalamiento horizontal, cruceros seguros y bacheo superficial.

El director de Construcción de Obras Públicas, Víctor Ramírez Reyes, explicó que el canal atiende uno de los problemas de la vialidad durante el temporal de lluvias, pues por esa zona desciende una parte importante del agua que cae en la localidad.

“Con la construcción de este canal, que se conecta al canal tradicional que está más abajo, logramos que la calidad de este pavimento se conserve por muchos años más al no tener la saturación”, señaló.

La segunda obra fue la renovación del Andador Felícitas Rico, entre las calles Zaragoza y Emiliano Zapata Poniente, donde se intervinieron 744 metros cuadrados para sustituir la terracería por una vialidad con concreto hidráulico.

De acuerdo con Ramírez Reyes, los trabajos incluyeron la rehabilitación de tomas de agua y descargas sanitarias, construcción de banquetas, colocación de arbolado y mejoras en la iluminación.

El municipio reporta 31 obras en la delegación

Durante la entrega, Quirino Velázquez afirmó que las intervenciones responden a necesidades planteadas por los habitantes y defendió la distribución del presupuesto municipal hacia comunidades y colonias.

“Hoy tenemos un presupuesto que está disperso, que es proporcional, equitativo y que buscamos que se vaya a todos los rincones del municipio y a todas las colonias del municipio”, expresó.

El alcalde también enumeró otras obras realizadas en San Sebastián el Grande, entre ellas la rehabilitación de las calles Constitución, 20 de Enero, Placeres, Puerto Guaymas y Matamoros, además de intervenciones en unidades deportivas y el mercado municipal.

Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento, durante la actual administración se han registrado 31 acciones de obra pública en esta delegación, con una inversión global de 435.2 millones de pesos.

La entrega de las dos vialidades se suma a esos trabajos, orientados a mejorar los desplazamientos cotidianos y las condiciones de infraestructura en la comunidad.