Los autos eléctricos Olinia se perfilan como la opción para reemplazar a los mototaxis en la periferia

Los mini autos eléctricos Olinda podrían salir al mercado con un precio de 150 mil pesos, con cupo para seis pasajeros.

El gobierno de Jalisco ya tiene una agenda definida con el gobierno federal para que sean los autos eléctricos Olinia, los que reemplacen en forma paulatina a los mototaxis.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, dijo que son cuatro las entidades que ya se anotaron para adquirir las unidades eléctricas de fabricación nacional.

Hasta ahora, están registrados Jalisco, Puebla, estado de México y Morelos.

Diego Monraz precisó que ya se han realizado varias reuniones de trabajo y los autos eléctricos podrían estar listos en verano de 2027, según informó el gobierno federal.

“El vehículo Olinia es una buena posibilidad. Jalisco ya levantó la mano, ya estamos en la agenda nacional de los cuatro estados con los cuales ya hay colaboración para poder pronto implementar algunos polígonos piloto y que podamos tener vehículos más seguros, de cuatro ruedas, con cinturones de seguridad, con puertas, con defensas, con límites de control de velocidad, con seguro, con responsabilidad, etcétera y que mejor que sean eléctricos. Estamos trabajando con el gobierno federal en esta estrategia”, afirmó el funcionario.

La idea es arrancar en una prueba piloto en tres polígonos aún por definir.

Se hará trabajo de campo para ver si los autos Olinia son viables para los fraccionamientos y colonias de la periferia, en Tlajomulco, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos.

El titular de la Setran señaló que hoy existen 26 polígonos donde trabajan los mototaxis, como transporte comunitario.

“El registro que tenemos de mototaxis puede ser cambiante, porque en ocasiones trabajan y luego lo dejan de hacer. Son alrededor de 3 mil unidades las registradas. Son 26 polígonos (en la periferia). Estamos trabajando con el gobierno federal, con Olinia, para determinar esto”, dijo Monraz.

El auto Olinia es el primer miniauto 100% eléctrico diseñado y ensamblado en México, por talento nacional, en una colaboración entre el gobierno federal, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la UNAM, el Tecnológico Nacional de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El costo por unidad se calcula que saldrá al mercado en 150 mil pesos, en el verano de 2027, esto es, en un plazo de diez meses.